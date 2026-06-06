فرار ۱۱ هواپیما از آسمان کویت با پاسخ موشکی ایران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بامداد امروز آسمان کویت دو ساعت در پی حملات موشکی و پهپادی به پایگاه‌های آمریکا بسته شد، اما حالا پروازها از سر گرفته شده‌ است.

سازمان هواپیمایی کویت اعلام کرد: حریم هوایی کویت امروز شنبه از ساعت ۴:۱۵ بامداد تا ۶:۱۵ بامداد (به وقت محلی) به مدت دو ساعت به عنوان اقدام احتیاطی پس از حملات موشکی و پهپادی ایران بسته شد.

پهپادهای آمریکایی بامداد امروز دو دکل مخابراتی در قشم و سیریک را هدف قرار دادند. در پاسخ، نیروی هوافضای سپاه بی‌درنگ دو پایگاه هوایی آمریکا در کویت (علی‌السالم) و تأسیسات ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با موشک‌های بالستیک هدف گرفت.

چند روز پیش نیز فرودگاه کویت درپی واکنش ایران و خطای پدافند خودشان دچار اختلال در پرواز و خسارت مادی شد.

به گفته هواپیمایی کویت، در این مدت دو ساعت، ۱۱ پرواز متعلق به خطوط هواپیمایی کویت و طیران الجزیره به فرودگاه‌های دمام و ریاض در عربستان سعودی منتقل شدند تا ایمنی مسافران تأمین شود.

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