بازدید بیش از ۱۸ هزار نفر از موزه فاطمی در یک سال گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علیرضا احمدی قره‌زاغ، رئیس موزه فاطمی، با ارائه گزارشی از عملکرد فرهنگی این مجموعه در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: سال ۱۴۰۴ یک سال کاملاً متفاوت بود و در دو مقطع به دلیل شرایط جنگی و ضرورت رعایت توصیه‌های امنیتی، بازدیدهای حضوری محدود شد.

وی افزود: شرایط آب‌وهوایی قم و مجازی‌شدن مراکز آموزشی نیز سبب کاهش طبیعی بخشی از بازدیدهای گروهی شد؛ بااین‌وجود، موزه فاطمی تلاش کرد برنامه‌های فرهنگی و آموزشی را در زمان‌های مناسب تداوم بخشد.

رئیس موزه حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به استقبال مدارس گفت: برخلاف محدودیت‌های موجود، ۵۴ گروه دانش‌آموزی با جمعیت هزار و ۳۶۴ نفر از موزه بازدید کردند. این حضور نشان‌دهنده جذابیت برنامه‌های هویتی و فرهنگی موزه برای مدارس است.

وی ادامه داد: در سال گذشته همچنین ۱۱ گروه دانشجویی با جمعیت ۳۰۴ نفر و ۲۲ گروه از سازمان‌های دولتی با جمعیت ۵۲۳ نفر از موزه فاطمی دیدن کردند که نشان‌دهنده توجه مجموعه‌های علمی و اداری به ظرفیت‌های فرهنگی حرم مطهر است.

احمدی قره‌زاغ افزود: در حوزه فعالیت‌های مردمی نیز ۶ گروه از مساجد با ۳۰۰ نفر و ۸۶ نفر در قالب گروه‌های مردمی از موزه حرم مطهر بانوی کرامت بازدید کردند. با توجه به شرایط خاص کشور، این استقبال مردمی بسیار ارزشمند است و نشان از پیوند عمیق جامعه با میراث معنوی حرم مطهر دارد.

وی با اشاره به بازدیدهای آزاد و فردی گفت: در طول سال، ۳۵ نفر در قالب گروه‌های شهرستانی و همچنین ۱۲ هزار و ۸۸۸ بازدیدکننده انفرادی از موزه دیدن کردند که این دسته، بخش عمده آمار سالانه را تشکیل می‌دهد.

به گفته مدیر موزه، در راستای توسعه دسترسی عمومی، مجموعه‌ای از بازدیدهای رایگان برای گروه‌های خاص شامل نهادهای تحت پوشش حمایتی، بازنشستگان کشوری و لشکری، خانواده‌های خدام، ایثارگران، مدعوین و میهمانان ویژه حرم مطهر انجام شده است.

رئیس موزه فاطمی در جمع‌بندی نهایی تصریح کرد: در مجموع، تعداد بازدیدکنندگان ایرانی موزه در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۸ هزار و ۶۰۰ نفر رسید. این آمار، با وجود شرایط خاص سال گذشته، نشان‌دهنده پویایی مجموعه و استمرار ارتباط مردم با این میراث ارزشمند است.

احمدی قره‌زاغ افزود: با بهبود شرایط و افزایش امکان برگزاری برنامه‌های حضوری، امیدواریم در سال آینده شاهد رشد چشمگیر بازدیدها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و آموزشی موزه باشیم.

بر اساس اعلام رسمی موزه، ساعات بازدید از ۸ صبح تا ۱۶ در روزهای شنبه تا چهارشنبه است. برنامه بازدید روزهای پنجشنبه و جمعه بسته به شرایط مجموعه، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

رئیس موزه فاطمی در پایان اعلام کرد: در حال حاضر، بازدید موزه تا اطلاع ثانوی به دلیل شرایط جنگی، انتقال آثار به مخازن امن و انجام فعالیت‌های ارتقایی تعطیل است.

