تعداد شهدای لبنان به ۲۸۴۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ وزارت بهداشت لبنان امروز بار دیگر بیانیه صادر و اعلام کرد در تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) تاکنون، ۲۸۴۶ نفر شهید شده و ۸۶۹۳ نفر دیگر مجروح شدهاند.
درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه میدهند.
رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴)، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.
حملات رژیم صهیونیستی و دستورات تخلیه آن منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.
........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما