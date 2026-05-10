تعداد شهدای لبنان به ۲۸۴۶ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت بهداشت لبنان امروز بار دیگر بیانیه صادر و اعلام کرد در تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس (۱۱ اسفندماه) تاکنون، ۲۸۴۶ نفر شهید شده و ۸۶۹۳ نفر دیگر مجروح شده‌اند.

درگیری در جنوب لبنان با وجود تمدید آتش بس میان لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و نیروهای اسرائیلی به بمباران روستاها و شهرهای جنوب لبنان ادامه می‌دهند.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس ۲۰۲۶ (۱۱ اسفندماه ۱۴۰۴)، حملات خود به مناطق مختلف لبنان را تشدید کرده است.

حملات رژیم صهیونیستی و دستورات تخلیه آن منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.

