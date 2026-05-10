همایش بین‌المللی «صالح بعد صالح» از سوی مهاجرین افغانستانی در مشهد برگزار شد

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۱
کد مطلب: 1812509
همایش بین‌المللی «صالح بعد صالح» با حضور علما و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی افغانستان و کشورهای اسلامی در مشهد برگزار شد. این نشست به تبیین جایگاه علمی و دینی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی و تقویت گفتمان امت‌گرایی و مقاومت پرداخت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بین‌المللی «صالح بعد صالح» با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی، دینی و فرهنگی افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی، عصر امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت) در سالن همایش‌های بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

این نشست به بررسی موضوعاتی همچون امت‌گرایی، جایگاه رهبری دینی در جهان اسلام و نقش گفتمان مقاومت اختصاص داشت.

حجت‌الاسلام سید مهدی حسینی، مسئول مرکز اسوه و از برگزارکنندگان همایش، با اشاره به اهداف این برنامه گفت: «این همایش با محوریت تبیین جایگاه علمی، فکری و عملی سومین رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد تا پیوند جبهه مقاومت و آزادگان جهان با آرمان‌های انقلاب اسلامی بیش از پیش تقویت شود.»

وی افزود: «خدای متعال را شاکریم که این سلسله نورانی از خمینی کبیر تا قائد شهید، صالح بعد صالح و صادق بعد صادق ادامه یافته است.»

حسینی با اشاره به حملات رسانه‌ای معاندان علیه رهبر جدید، تأکید کرد که ایشان امروز به محبوبیت و مقبولیت گسترده‌ای در میان ملت‌های مسلمان رسیده و آزادگان جهان حمایت و بیعت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.

مولوی عبدالرئوف توانا، از چهره‌های سیاسی افغانستان، اسلام را نظامی زنده و پویا دانست که با رحلت پیامبر اکرم(ص) یا فقدان رهبران پایان نمی‌یابد، بلکه با ایمان و مجاهدت تداوم می‌یابد. وی بر خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان با اراده الهی و ایستادگی مؤمنان تأکید کرد.

مولوی حسام، رئیس شورای اخوت اسلامی نیز بر ضرورت امت‌گرایی و عبور از اختلافات مذهبی و قومی و حرکت به سوی گفتمان واحد قرآنی تأکید کرد و نقش ایران در خنثی‌سازی فتنه‌ها و تقویت همبستگی اسلامی را ستود.

حجت‌الاسلام مشکور کابلی، امام جمعه فرانکفورت، با اشاره به مفهوم شهادت، رهبر شهید را در امتداد شهادت حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) توصیف کرد و گفت: «امروز پرچم ایران دیگر فقط متعلق به ایرانیان نیست؛ در خیابان‌های اروپا، مسلمانان شیعه و سنی، یهودی، مسیحی و حتی آتئیست‌ها زیر این پرچم برای آزادی، عدالت و کرامت حرکت کردند.» وی رهبر انقلاب را نماد فروتنی، صبر، تواضع و استقامت دانست.

همایش «صالح بعد صالح» در مشهد، فرصتی برای تبیین شخصیت علمی و عملی زعیم امت اسلامی و تأکید بر وحدت و همگرایی مسلمانان بود.

  • رضایی معین IR ۰۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
    به نام خدا. بنده از شرکت کنندگان در این همایش گران‌سنگ بودم. برنامه های پرباری ارائه شد و سرود زیبایی توسط گروه سرود بچه های مهاجر افغانستانی خوانده شد.در پایان ضیافت ناهار باکیفیت از سوی برگزار کنندگان تهیه شده بود. از تمام برگزار کنندگان بویژه حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقای حسینی سپاسگزارم.
  • سید ابراهیم سادات IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
    همایش بین المللی صالح بعد صالح یکی از اقدامات مبتکرانه ای بوده که به بسیاری از شبهات و سوالات ذهنی امروز پاسخ داده است و تشکر و سپاسگزاری دارم از جناب حجة الاسلام والمسلمین حاج آقای سید مهدی حسینی که در چنین شرایط حساسی به آن اهتمام ورزیده است.
