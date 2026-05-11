پاسخ سخنگوی طالبان به ادعای رئیس ارتش پاکستان: خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نمی‌شود

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۹
سخنگوی طالبان، ادعای عاصم منیر مبنی بر استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را رد کرد و گفت: «ما اجازه نمی‌دهیم از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده شود.» مجاهد تأکید کرد که پاکستان باید مشکلات امنیتی خود را در داخل کشورش حل کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز دوشنبه (۲۱ اردیبهشت) در واکنش به اظهارات اخیر مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، ادعای استفاده از خاک افغانستان علیه این کشور را به‌طور کامل رد کرد.

مجاهد تأکید کرد که سیاست امارت اسلامی ثابت است و اجازه نخواهد داد خاک افغانستان علیه هیچ کشوری، از جمله پاکستان، مورد استفاده قرار گیرد.

او با اشاره به مشکلات امنیتی پاکستان گفت: «نیروهای امنیتی پاکستان برف بام خویش را روی بام ما می‌اندازند» و به جای تقویت امنیت داخلی، انگشت اتهام را به سمت افغانستان می‌گیرند.

سخنگوی طالبان افزود که افغانستان پس از سال‌ها جنگ، خواهان ناامنی در کشورهای همسایه نیست و مسئولیت ناکامی‌های امنیتی پاکستان بر عهده ارگان‌های امنیتی و استخباراتی آن کشور است.

او به عملیات نیروهای افغانستانی اشاره کرد که سال گذشته ۱۸ داعشی پاکستانی را در افغانستان کشته و ده‌ها نفر دیگر را بازداشت کرده‌اند و اسناد آن موجود است.

مجاهد پیشنهاد داد به جای اتهام‌زنی، دو طرف برای حل مشکلات مشترک همکاری کنند و یادآوری کرد که وضعیت امنیتی در افغانستان پس از تشکیل حکومت فعلی به‌طور قابل توجهی بهبود یافته، در حالی که ناامنی‌ها در پاکستان افزایش یافته است.

این تنش‌ها پس از سخنرانی عاصم منیر در راولپندی شدت گرفته است. حزب ملی مردم پاکستان نیز خواستار حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و میانجی‌گری چین شده است.

این رویداد بخشی از کش‌وقوس‌های طولانی‌مدت مرزی و امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد است که هر از گاهی با اتهامات متقابل همراه می‌شود.

