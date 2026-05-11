به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره فرهنگی تحصیلات تکمیلی جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها با همکاری و مشارکت طلاب سطح سه و چهار و اعضای شورای بسیج پایگاه حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها و حوزه حضرت زینب سلام‌الله‌علیها، ویژه برنامه فرهنگی «ایام ماندگار در تاریخ» را با دعوت و حضور خانواده‌های جنگ تحمیلی سوم با محوریت نمادهای صبر، مقاومت و آرامش برگزار کرد.

در این شب‌های ماندگار، موکب بوعلی، ترکیبی از دروس معنویت، ایستادگی و صبر و شکیبایی همراه با اراده‌های پولادین مادر شهیدعلی فقیه خورسندی و خواهر شهیدعلی ملحم از خانواده حزب الله لبنان را به نمایش گذاشت.

نور ایمان و امید از دل‌های این مادر و پدر و خواهر شهید در کنار متخصص زنان و مشاوران خانواده و عطر کتب خواندنی و بازی‌های معصومانه کودکان، فضای موکب را عطرآگین‌تر از همیشه کرده بود و لحظات فراموش نشدنی را برای جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها ثبت نمود.

