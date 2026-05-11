به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وال استریت ژورنال در گزارشی نوشت: اسید سولفوریک که به عنوان پرمصرف‌ترین ترکیب شیمیایی سیاره زمین شناخته می‌شود، نقشی حیاتی در تولید کودهای فسفاته، استخراج مس و نیکل، ساخت تراشه‌های کامپیوتری و حتی تصفیه آب شهری دارد.

همزمان چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده گوگرد جهان، با هدف تضمین امنیت غذایی داخلی و کنترل قیمت کود، محدودیت‌های شدیدی بر صادرات خود اعمال کرده است.

این اقدام بیش از همه کشورهایی نظیر شیلی (بزرگترین تولیدکننده مس) و اندونزی (تولیدکننده کلیدی نیکل برای باتری‌های خودروهای برقی) را تحت فشار قرار داده و قیمت‌ها را در این مناطق تا ۸۰ درصد افزایش داده است.

این افزایش قیمت از زمان بسته شدن تنگه هرمز در حمله آمریکا به ایران رخ داده است.

