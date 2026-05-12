  1. صفحه اصلی
  2. اخبار نهادهای دینی و اهل بیتی ع
  3. دفتر تبلیغات اسلامی

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی:

مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی‌گذرند

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲
کد مطلب: 1813116
مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی‌گذرند

حجت الاسلام محمد قمی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی گذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آمده است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی گذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آوردیم، باید با پافشاری بر تحقق شروطی عقلانی، تثبیت و نقد کنیم.

وی افزود: هر چند خسارتهای معنوی ما جبران پذیر نیست، اما مطالبه اول هر ایرانی با غیرتی، کوتاه نیامدن از پنج محور اعلام شده به زیاده خواهی آمریکاست. «پرداخت غرامت، حکمرانی بر تنگه هرمز، آزادسازی دارایی های مردم، لغو تحریم ها و پایان جنگ در تمامی جبهه ها بالاخص لبنان» عین شرافت و عقلانیت است.

......

پایان پیام/ ۲۱۸

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha