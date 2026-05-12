به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با انتشار پیامی در صفحه خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مردم طرفدار عزت ایرانند و از آن نمی گذرند. عزتی که در میدان نبرد و با مقاومت به دست آوردیم، باید با پافشاری بر تحقق شروطی عقلانی، تثبیت و نقد کنیم.

وی افزود: هر چند خسارتهای معنوی ما جبران پذیر نیست، اما مطالبه اول هر ایرانی با غیرتی، کوتاه نیامدن از پنج محور اعلام شده به زیاده خواهی آمریکاست. «پرداخت غرامت، حکمرانی بر تنگه هرمز، آزادسازی دارایی های مردم، لغو تحریم ها و پایان جنگ در تمامی جبهه ها بالاخص لبنان» عین شرافت و عقلانیت است.

......

پایان پیام/ ۲۱۸