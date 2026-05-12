به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سازمان اطلاعات سپاه استان تهران اعلام کرد:در ادامه اقدامات هدفمند اطلاعاتی و عملیاتی و اشراف نسبت به مسیرهای انتقال و جابجایی محمولههای غیرمجاز سلاح و مهمات تعداد ۲۰ عنصر در قالب ۵ شبکه سازمانیافته ناامنساز، وابسته به گروهکهای تروریستی و قاچاقچیان سلاح و مهمات، شناسایی و منهدم شد.
از این افراد بیش از ۵۰ قبضه انواع سلاح گرم، ۷۰ کیلوگرم مواد منفجره، ۲۰۰۰ فشنگ و مهمات مرتبط کشف و ضبط شد.
امنیت و آرامش مردم خط قرمز دستگاههای امنیتی بوده و هرگونه تهدید علیه ثبات و امنیت کشور با پاسخ فوری و مقتدرانه مواجهه خواهد شد.
