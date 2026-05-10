هتک حرمت عالم مطرح شیعه در کابل از سوی طالبان

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۳:۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین شریفی، عالم برجسته شیعه در کابل، به دنبال احضار توسط حوزه هجدهم امر به معروف طالبان در کابل، به دلیل اجرای عقد موقت برای زوجی شیعه، مورد توهین و تهدید به زندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی گزارش می‌دهند که روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت، حجت الاسلام و المسلمین شریفی، از علمای برجسته شیعه در افغانستان، به دنبال تماس تهدیدآمیز حوزه هجدهم امر به معروف و نهی از منکر طالبان در کابل، به این مرکز احضار شد.

به گفته شاهدان، هنگام حضور استاد شریفی در اداره، جمعیت قابل توجهی از دختران و پسران جوان شیعه همراه با خانواده‌هایشان حضور داشتند که از بازار (در حال خرید لوازم عروسی) یا از محل کارشان، تحت عنوان «امر به معروف» بازداشت و به آنجا منتقل شده بودند.

اتهام اصلی علیه حجت الاسلام و المسلمین شریفی، جاری کردن عقد موقت برای یکی از زوج‌های نامزد بود. وی در دفاع از عمل خود استدلال کرده که طبق فقه جعفری، این زوجین محرم هستند و عقدشان اشکالی ندارد. استاد شریفی خطاب به ماموران گفت: «اگر با مذهب ما مشکل دارید، دستور تغییر مذهب بدهید.»

بر اساس روایت منتشرشده، ماموران طالبان با بی‌احترامی وی را هتک حرمت کرده و او را تهدید به زندان کردند. شریفی حاضر به رفتن به زندان شد، اما با وساطت یکی از مسئولان، تنش کاهش یافت و موضوع موقتاً خاتمه پیدا کرد.

منابع تأیید کردند که پس از این ماجرا، دفتر قطوری حاوی تعهدات کتبی تعداد زیادی از امامان جماعت و علمای شیعه آورده شد که متعهد شده‌اند دیگر عقد موقت اجرا نکنند.

این رویداد بار دیگر محدودیت شیعیان و نادیده گرفتن احکام فقهی شیعه از سوی حکومت طالبان در افغانستان را بیان می‌کند؛ کشوری که بر اساس مشاهدات و تخمین کارشناسان، حدود ۲۵ درصد از آن شیعه مذهب هستند.

  • نادر IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۱
    به نظر من در کشور یک حکم ویک قانون باشد بهتر است حاکم آن کشور هرکی باشد فرقی نمی‌کند باید از همان طبعیت کرد
    پاسخ