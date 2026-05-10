افشای پایگاه مخفی اسرائیل در صحرای عراق که توسط یک چوپان لو رفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال The Wall Street Journal در گزارشی فاش کرد که رژیم صهیونیستی پیش از آغاز درگیری‌های اخیر با ایران، یک پایگاه مخفی نظامی در منطقه بیابانی عراق ایجاد کرده بود تا از عملیات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کند.

بر اساس این گزارش، این پایگاه با اطلاع ایالات متحده ساخته شده و به‌عنوان مرکز لجستیکی نیروهای ویژه اسرائیل برای پشتیبانی از نیروی هوایی این رژیم مورد استفاده قرار می‌گرفت. همچنین تیم‌های جست‌وجو و نجات نیز در این پایگاه مستقر بودند تا در صورت سقوط جنگنده‌های اسرائیلی، خلبانان را بازیابی کنند. هرچند به ادعای منابع گزارش، در نهایت نیازی به اجرای چنین عملیاتی پیش نیامد.

وال‌استریت ژورنال تأکید کرد که در جریان جنگ، نیروهای عراقی به‌طور اتفاقی به این مرکز نزدیک شدند و همین مسئله موجب شد رژیم صهیونیستی حملاتی هوایی علیه آنان انجام دهد. به نوشته این روزنامه، این حملات در روزهای ابتدایی درگیری صورت گرفت و مانع رسیدن نیروهای عراقی به محل پایگاه شد.

این گزارش می‌افزاید که ماجرا در اوایل ماه مارس و پس از آن آغاز شد که یک چوپان عراقی تحرکات مشکوک نظامی، از جمله رفت‌وآمد بالگردها را در منطقه مشاهده و به مقامات امنیتی گزارش کرد. رسانه‌های دولتی عراق نیز در آن زمان از اعزام نیروهای نظامی برای بررسی موضوع خبر داده بودند.

طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، هم‌زمان با نزدیک شدن نیروهای عراقی به منطقه، جنگنده‌های اسرائیلی مواضع آنان را هدف قرار دادند. دولت عراق آن زمان این حمله را محکوم کرده و اعلام کرده بود که در جریان آن، یک نظامی عراقی کشته شده است.

قیس المحمداوی، معاون فرمانده فرماندهی عملیات مشترک عراق، در واکنش به این حمله گفته بود: «این عملیات بی‌پروا بدون هماهنگی و بدون کسب مجوز انجام شد.» ارتش رژیم صهیونیستی نیز در پاسخ به پرسش‌های وال‌استریت ژورنال از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده است.

