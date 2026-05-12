به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سردار رضا طلایی نیک روز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت والده رییس هلال احمر که در مسجد بلال در جمع خبرنگاران گفت: دشمن امریکایی صهیونی در میدان یا دیپلماسی باید به حقوق مشروع و قطعی ملت ایران تن در دهد بدون تامین حقوق منطقی و مشروع و قطعی ملت ایران دشمن از باتلاقی که در آن گرفتار شده نمی‌تواند خارج شود.

سخنگوی وزارت دفاع افزود: ایران ظرفیت بالای خود را در میدان رزم و دیپلماسی با پشتوانه حضور میدانی ملت ایران نشان داده است و دشمن اگر در حوزه دیپلماسی به مطالبات به حق و قطعی ملت ایران تن در ندهد باید تکرار شکست‌های خود را در میدان نظامی پیش بینی کند.

سردار طلایی نیک ادامه داد: تکرارپذیری شکست‌های دشمن در میدان رزم با واقعیت‌های منطقه‌ای قابل پیش بینی است و لذا با توجه به روند گذشته در آینده نیز ملت ایران پیروز اصلی این جنگ تحمیلی هستند و ایران در هر دو حوزه دیپلماسی و میدان ظرفیت‌ها و توانایی‌های دفاع از حقوق ملت ایران را به طور قاطع نشان داده است.

وی تاکید کرد: هرگونه تهدید و تعرض و تجاوز جدید از سوی دشمن قطعاً بلافاصله و بی‌درنگ با واکنش قاطع و تمام کننده و پشیمان کننده برای آنها خواهد بود.

سخنگوی وزارت دفاع یادآور شد: فرارهای مکرر شناورها و ناوهای آمریکایی از منطقه درگیری نشان دهنده اراده و توانمندی نیروهای مسلح سپاه و ارتش در میدان و همچنین آمادگی برای پاسخ پشیمان کننده به هر نوع تعرض از سوی آنها است.

