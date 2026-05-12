به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست نقد و بررسی کتاب «امتداد مکتب امامین انقلاب با رهبری آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)؛ شخصیتشناسی و پاسخ به شبهات» امروز سهشنبه، ۲۲ اردیبهشت ماه، با حضور جمعی از اندیشمندان و صاحبنظران حوزه علوم اسلامی و سیاسی برگزار شد. در این نشست که در سالن جلسات مجمع جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد، به واکاوی ابعاد فکری، سیره حکمرانی و پاسخ به شبهات پیرامون رهبری جدید انقلاب اختصاص پرداخته شد و اساتید دربارۀ نقد و تبیین محتوای این اثر در دست انتشار نظرات خود را مطرح کردند.
تبیین ساختار کتاب در سه محور اصلی
در ابتدای این نشست، حجتالاسلام والمسلمین دکتر پیری، به عنوان معرفیکننده اثر، به تشریح ساختار کلی کتاب پرداخت. وی اظهار داشت که این کتاب در سه بخش و سه فصل تدوین شده است؛ فصل نخست به سیر تاریخی و گفتمانی رهبری از زمان امام راحل آغاز شده و با عبور از دوران «امام شهید»، به دوره رهبری آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای ختم میشود و تحولات ۴۷ ساله انقلاب را در حوزههای مختلف بررسی میکند.
حجتالاسلام پیری فصل دوم را به شخصیتشناسی اختصاص داد و افزود: «در این بخش بر اساس مصاحبههای عمیق، سه محور شخصیت علمی و فقاهتی، شخصیت اجتماعی و ارتباطی با نخبگان، و همچنین تجارب حکمرانی ایشان که از "امام شهید" آموختهاند، مورد بحث قرار گرفته است». وی همچنین فصل سوم را بخش پاسخ به شبهاتی دانست که عمدتاً از سوی رسانههای معاند پیرامون رهبری ایشان مطرح شده است.
رهبری؛ حرکتی قرآنی و فرامرزی
حجتالاسلام والمسلمین دکتر نجف لکزایی، رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با نگاهی راهبردی به جایگاه رهبری، این مقام را تداوم حرکت انبیای الهی توصیف کرد. وی با استناد به آیه ۱۳ سوره شورا، تأکید کرد که رهبران ما پیش از هر چیز «رهبر قرآن» هستند و مکتب اسلام را در چارچوب تعالیم وحیانی بازسازی میکنند. وی خاطرنشان کرد که در این نگاه، رهبری تنها به مرزهای یک کشور محدود نمیشود، بلکه یک امر فرامرزی و جهانی برای هدایت پیروان دین در کل دنیاست.
دکتر لکزایی موفقیت بزرگ رهبری را در تربیت نسلی دانست که او آنها را «تمدناندیش و جهاداندیش» نامید. وی اظهار داشت: «کارنامه رهبری موفقیت در تربیت مردمی است که دشمن را میشناسند و جریان ولایت را درک کردهاند؛ نسلی که حتی بدون دیدن مستقیم نایب امام، با بصیرت پشت سر او حرکت میکند». وی پیشنهاد داد که در ویرایشهای بعدی کتاب، سطح مباحث به سمت تحلیلهای راهبردیتر و قرآنیتر ارتقا یابد.
ضرورت استناد دقیق علمی و تفکیک مخاطب
در ادامه نشست، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سعید صلحمیرزایی، عضو مجلس خبرگان رهبری، ضمن تقدیر از سرعت عمل در تدوین این اثر، به نقد برخی جنبههای فنی پرداخت. وی با اشاره به مفهوم «انسان ۱۲۰۰ ساله»، رهبری امامان انقلاب را امتداد حرکت زعمای شیعه در عصر غیبت دانست و بر لزوم تبیین اصول رفتاری حکمرانی مانند مردمسالاری دینی تأکید کرد.
حجتالاسلام دکتر صلحمیرزایی انتقاداتی را نیز مطرح کرد و گفت: «کتاب باید تکلیف خود را با مخاطب روشن کند؛ گاهی ادبیات بسیار تخصصی و فقهی است که حتی برای طلاب سطوح عالی نیز دشوار است و گاهی جنبه عمومی پیدا میکند».
وی همچنین بر ضرورت استنادات دقیقتر در بخش مکتب فقهی تأکید کرد و افزود که نباید به بیان مدعیات بدون ارائه منبع و آدرس دقیق از دروس و نوشتههای ایشان بسنده کرد. وی همچنین پیشنهاد داد برای درک بهتر خط سیر رهبری جدید، از پیامها و نگاه ایشان به شخصیت «امام شهید» استفاده بیشتری شود.
رویکرد ایجابی در پاسخ به شبهات و نگاه تمدنی
آخرین سخنران نشست، حجتالاسلام والمسلمین دکتر احمد کوثری بود که به نقاط قوت کتاب به عنوان اولین اثر تألیفی در این زمینه اشاره کرد. وی رویکرد ساختاریافته و مسئلهمحور کتاب را ستود اما خواستار پررنگتر شدن مباحث مربوط به تمدن نوین اسلامی و جبهه مقاومت شد و گفت: «باید نقش ایشان در وحدت شیعه و اهل سنت و حمایت از فلسطین به عنوان مسئله اصلی جهان اسلام بیشتر تبیین شود».
دکتر کوثری نسبت به غلبه رویکرد تدافعی در بخش شبهات هشدار داد و پیشنهاد کرد: «به جای طرح مستقیم شبهه که ممکن است در ذهن مخاطب تثبیت شود، باید به صورت اثباتی و اقناعی به تبیین حقایق پرداخت تا مخاطب پیش از مواجهه با شبهه، واکسینه شود».
وی در بخش پایان سخنان تأکید کرد که برای حفظ پیوند عاطفی و اعتقادی میان مردم و جامعه، شایسته است از همان ابتدا واژه «امام» برای توصیف رهبر انقلاب اسلامی به کار رود، چرا که ولایت فقیه امتداد امامت است.
شایان ذکر است نسخۀ فیزیکی کتاب «امتداد مکتب امامین انقلاب با رهبری آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای (مدظله العالی)؛ شخصیتشناسی و پاسخ به شبهات» هنوز در بازار منتشر نشده است.
...............
پایان پیام
نظر شما