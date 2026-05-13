به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در نگاه نخست، انتقال حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا (ع) از مدینه به مرو، یک «تبعید دیپلماتیک» بود؛ طرحی پیچیده از سوی مأمون عباسی برای محصور کردن امام در قفس طلاییِ ولایت‌عهدی و جداسازی ایشان از بدنه اجتماعی حجاز. اما تاریخ نشان داد که آنچه مأمون «پایانِ نفوذ علوی» می‌پنداشت، در واقع «آغازِ عصر تمدنی تشیع» بود. امام رضا (ع) در این تبعیدِ اجباری، تهدیدِ خلافت را به فرصتی برای جهانی‌سازی مکتب تبدیل کردند.

۱. هجرت؛ از جغرافیا تا تاریخ

زیست سیاسی امام رضا (ع) درسِ بزرگ «بهره‌گیری از بن‌بست‌ها» است. ایشان با پذیرش هوشمندانه و مشروطِ ولایت‌عهدی، از تریبون رسمی خلافت برای نشر معارفی استفاده کردند که تا پیش از آن در خفقانِ مدینه مکتوم مانده بود. این هجرت، تشیع را از یک «جریانِ اپوزیسیونِ محلی» به یک «رقیبِ تمدنیِ جهانی» ارتقا داد. خورشیدِ امامت اگرچه در غربت و تبعید بود، اما شعاع نورش برای نخستین بار از خراسان تا اقصای چین و روم مخابره شد.

۲. مدیریتِ شبکه نفوذ در غربت

تحلیل زیست سیاسی امام نشان می‌دهد که ایشان حتی در محاصره دستگاه امنیتی عباسی، هرگز پیوند خود را با شبکه وکلا و پیروانشان قطع نکردند. امام از مرو، مدیریتِ قلوب را در کوفه، بغداد و قم بر عهده داشتند. این «مدیریت از راه دور»، الگویی برای حفظ انسجام تشکیلاتی در سخت‌ترین شرایط سیاسی است؛ درسی که به ما می‌آموزد محدودیت‌های فیزیکی هرگز نمی‌توانند مانع از جریان یافتنِ اندیشه‌های پویا شوند.

۳. پی‌ریزیِ تمدنِ ایرانی-اسلامی

حضور امام در ایران، نقطه عطفِ پیوندِ نبوغ ایرانی با وحی اسلامی بود. این زیستِ تمدنی باعث شد تا ایران به کانونِ اصلی تولید دانش، هنر و فرهنگ در جهان اسلام تبدیل شود. امام با حضور خود، به خاکِ ایران «هویتِ قدسی» بخشیدند و این سرزمین را به پایگاهی تبدیل کردند که بعدها معمارِ اصلی تمدن اسلامی شد. اگر امروز ایران قطبِ معرفت است، ریشه در آن خورشیدی دارد که در تبعیدِ مرو درخشید.

۴. پارادوکسِ پیروزی در شکست

از منظر مادی، مأمون با شهادت امام به هدف خود رسید، اما از منظر تمدنی، مأمون در زباله‌دان تاریخ ماند و امام رضا (ع) به «سلطانِ قلوب» تبدیل شدند. این همان منطقِ «خورشید در تبعید» است؛ نوری که هر چه بیشتر برای پوشاندنش تلاش شود، درخشان‌تر تجلی می‌کند. بقاع متبرکه که امروزه به عنوان ستاره‌های این منظومه در سراسر ایران پراکنده‌اند، استمرارِ همان زیستِ تمدنی هستند که امام در دوران تبعید خود بنیان نهادند.

تحلیل زیست سیاسی امام رضا (ع) به ما می‌آموزد که «حق» هرگز در تبعید نمی‌ماند. هجرت ایشان به خراسان، جغرافیای شیعه را بازتعریف کرد و به ما یاد داد که برای اثرگذاری تمدنی، گاه باید سختیِ هجرت و غربت را به جان خرید. امروز وظیفه ما در مدیریتِ بقاع، تداوم همان نگاه تمدن‌ساز است؛ یعنی تبدیل هر مرکز دینی به نقطه‌ای برای تابشِ آگاهی، عدالت و معنویت، درست همان‌گونه که خورشیدِ خراسان در قلبِ غربت انجام داد.

رضا معممی مقدم، مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه

