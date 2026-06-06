به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ارتحال آیتالله العظمی محمداسحاق فیاض از مراجع بزرگ شیعه در عراق، مردم و نخبگان افغانستان از اقشار مختلف جامعه، رحلت این عالم برجسته را تسلیت گفته و این اتفاق را ضایعه بزرگی برای شیعیان جهان دانستند.
حامد کرزی و اشرف غنی، از روئسای جمهور پیشین افغانستان با صدور پیامهای جداگانه، او را از علمای برجسته جهان اسلام خواندند.
اشرف غنی در پیامش تأکید کرد آیتالله فیاض که اصالتا به افغانستان تعلق داشت، سالهای متمادی را در عراق به تحقیق و تدریس علوم دینی سپری کرد و به یکی از مراجع تقلید شیعیان تبدیل شد.
حامد کرزی نیز ضمن ابراز تسلیت، بیان کرد که مرحوم آیتالله فیاض یکی از فرزندان زحمتکش افغانستان بود که در نوجوانی با اراده مصمم و عزم قوی، برای دستیابی به مدارج عالی علمی عازم حوزه علمیه نجف در کشور عراق شد و با تلاش و کوشش به عالیترین سطح در علوم دینی و مقام مرجعیت دست یافت.
آقای کرزی، آیتالله فیاض را یکی از علمای برجسته و طراز اول جامعه تشیع دانست و گفت، علاوه بر اینکه مرجع تقلید جمعی از مردم افغانستان بود، خدمات ارزنده و ماندگاری هم برای مردم و افغانستان انجام داد.
شماری از فرهنگیان و روزنامهنگاران افغانستان نیز شخصیت و جایگاه علمی آیتالله العظمی فیاض را به دینداری شیعیان ربط دادهاند که عمدتا سنتی، آرام و غیرسیاسی است.
عارف یعقوبی از روزنامهنگاران اهل افغانستان در این رابطه اظهار داشت که شیعیان، دین و مذهب را به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی یا ابزاری برای سلطه، تبعیض و ستم بر دیگران به کار نگرفتهاند.
او که به نظر میرسد در نقد عملکرد حکومت فعلی افغانستان این نکات را بیان کرده، در ادامه اظهار داشت که این نوع دینداری، انسانی، مسالمتآمیز و بیضرر است؛ بخش مهم و انکارناپذیر از تجربه دینی که همواره وجود داشته و همچنان تشیع بخش مهمی از هویت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان را تشکیل میدهد؛ برای چنین جامعهای برخورداری از شخصیتهایی چون آیتالله فیاض، یک نعمت و سرمایه ارزشمند معنوی به شمار میرود.
سیدمیثم احسانی، فعال فرهنگی شیعه افغانستان نیز در مورد رویداد درگذشت آیتالله فیاض نگاشته که او از محرومترین اقشار جامعه و یکی از محرومترین نقاط جهان برخاست، با همت، استعداد و پشتکار به یکی از کهنترین و معتبرترین مراکز علمی و دینی جهان اسلام راه یافت، بالید، رشد کرد و سرانجام به جایگاهی رسید که نامش در شمار برجستهترین مراجع جهان تشیع قرار گرفت.
این فعال فرهنگی شیعه با بیان اینکه بیتردید رحلت حضرت آیتالله فیاض در شرایط کنونی، ضایعهای بزرگ و اندوهی سنگین برای جهان تشیع به خصوص برای مردم افغانستان است، خاطرنشان ساخت که آن مرجع بیش از هشت دهه زندگی پربار، مسئولانه، الهامبخش و سرشار از خدمت به دین، دانش و جامعه داشت؛ زندگیای که خود به درس ماندگار برای نسلهای آینده تبدیل شد.
آقای احسانی افزوده است: «امروز میتوان گفت که با رحلت آیتالله العظمی فیاض، گنجینهای عظیم از دانش، فقاهت، حکمت و تجربه نیز با او به سرای ابدی کوچ کرد.»
این فعال فرهنگی برجستهترین ویژگیهای آن عالم وارسته را دوری از تعصبات تنگنظرانه قومی، زبانی و منطقهای شمرد؛ در حالیکه هرگز دردها، رنجها و محرومیتهای مردم خویش را از یاد نبرد و همواره دل در گرو سرنوشت آنها داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین فصیحی، از اساتید حوزه علمیه قم نیز در باره آیت الله فیاض نوشت: ایشان دربین علما و مراجع شیعه در دقت و ژرف اندیشی در علوم حوزوی معروف بود.
وی افزود: از آیت الله فیاض تراث و آثار متعدد و ارزشمند علمی به یاد گار مانده است؛ ایشان در طول عمر ۹۶ ساله خود، ۲۷ عنوان کتاب علمی در ۵۴ جلد در موضوعات مختلف اصولی، فقه سنتی و مسائل فقهی جدید و مستحدثه نظیر: مسائل پزشکی ، احکام بانکداری اسلامی ،جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام و... . تألیف نموده است.
فصیحی تأکید کرد: معظم له در مسائل اجتماعی و سیاسی مشی اعتدالی داشت و مردم را به رعایت تقوایی الهی و همزیستی مسالمت آمیز و پرهیز از تفرقه، توصیه می نمود.
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