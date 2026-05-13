به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه در صفحه خود در فضای مجازی نوشت:
"انسجام ملی؛ اصلیترین سرمایه در جنگ ترکیبی است. هدف اصلی دشمن؛ ایجاد تفرقه، ناامیدی و فرسایش سرمایه اجتماعی ملت ایران است. امروز بیش از پیش ضرورت عبور از رقابتهای سیاسی و اولویت بخشی به همکاری و مسئولیتپذیری ملی اهمیت دارد. امروز؛ نقش مردم در تبدیل تهدیدها به فرصتهای پیشرفت و اقتدار ملی بیبدیل است، ظرفیتهای گسترده دینی، انسانی، طبیعی و اقتصادی ایران برای عبور از شرایط ایجاد شده از سوی دشمن کم نظیر است."
