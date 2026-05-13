به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ روزنامه «القدس العربی» نوشت: استان الحسکه امروز شاهد مراسم تشییع دو سربازی بود که روز دوشنبه در حمله داعش به مینی بوس ارتش سوریه کشته شدند و علاوه بر آن داعش، روز گذشته نیز اطرف شهرک الزباری در حومه دیرالزور شرقی را هدف قرار داد که منجر به زخمی شدن یک نفر شد.

از حدود دو ماه پیش، مناطق جزیره سوریه و سه استان آن اعم از الرقه، دیرالزور و الحسکه در کنار دیگر مناطق حومه حلب شاهد تشدید حملات داعش است که نیروهای امنیتی و ارتش سوریه را با تاکتیک «گرگ‌های تنها» و ترورها هدف قرار می‌دهد، این گروه پیشتر نیز با اشاره به اینکه سوریه به اشغال آمریکا و ترکیه درآمده، با تهدید علیه «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه او را «نگهبان» ائتلاف بین‌المللی علیه داعش خوانده و تهدید کرده بود که به سرنوشت بشار اسد دچار خواهد شد.

در همین ارتباط سازمان ملل نیز هشدار داد که داعش و شاخه‌های آن در حال جذب عناصر تروریست خارجی در سوریه و عراق و تقویت استفاده آن‌ها از فنآوری جدید هستند و منابع مالی خود را حفظ کرده‌اند.

«ثائر موسی الحجی» پژوهشگر در زمینه گروه‌های اسلام‌گرا در این باره می گوید: داعش ساختار اداری و حکومتی پیشرفته و منحصر به فردی داشت که در سال‌های گذشته هیچ گروهی که بر منطقه جزیره سیطره پیدا کرد، این ساختار اداری را نداشت و این ساختار نیز به دست کسانی ایجاد شده که در رژیم صدام دیکتاتور عراق خدمت می‌کردند.

وی گفت: از زمان تأسیس داعش در عراق توسط ابومصعب الزرقاوی، این گروه به یک استراتژی متکی بوده است که بین حضور آن‌ها در شهرها و حضور در بیابان و روستاها تمایز قائل بود، آن‌ها در شهرها هسته‌های امنیتی مستقل ایجاد کردند که با والی، مرتبط و حداکثر متشکل از پنج نفر بودند که عملیات‌های ترور و کار گذاشتن بمب‌های دست‌ساز در شهرها را بر عهده داشتند اما در بیابان مانند الانبار و بیابان سوریه داعش متفاوت و گسترده و متشکل از نیروها، امراء، والی و حتی خلیفه بود و در غارها یا تونل‌ها، پایگاه‌هایی برای خود ایجاد می کردند و آن را مهمانخانه می‌نامیدند.

به گفته وی در شهرهای بزرگ مانند رقه، دیرالزور و حتی دمشق تعداد هسته‌های امنیتی بین چهار تا پنج هسته در هر شهر است و تعداد اعضای باندهای خفته نیز تقریبا ۲۵ عضو در هر شهر است اما تعداد اعضای داعش در بیابان بسیار بیشتر و بین یک هزار تا پنج هزار نفر است.

الحجی که خود در گذشته از زندانیان داعش بوده است، می‌گوید که نابودی کامل داعش در حال حاضر به خصوص در بیابان ممکن نیست اما احتمال کاهش خطرات آن به نسبت ۸۰ درصد از طریق از بین بردن هسته‌های خفته آن در شهرها وجود دارد.

وی با اشاره به تردد عناصر داعش در دو طرف مرزهای سوریه و عراق و جاده‌های قدیمی و استفاده آن‌ها از تونل‌ها و استحکاماتی که به عنوان مقر در صحرای سوریه استفاده می‌کنند، گفت که داعش بودجه مالی و سلاح‌هایی که امروز استفاده می‌کند در آن دوره پنهان کرده بود.

وی افزود: از بین بردن داعش نیازمند طرح‌های راهبردی مبتنی بر بازپروری جوانان درگیر در این گروه و متقاعد کردن آن‌ها به نادرست بودن راهشان است، تعداد کودکانی نیز که در بازداشتگاه‌های قسد بودند امروز جوانانی زیر ۲۵ سال هستند که به دلیل رنج‌ آن‌ سال‌ها کینه‌ای به دل دارند و در کنار هوادارانشان که ممکن است بیش از ۳۰ درصد جوانان منطقه را تشکیل دهند ، باید بازپروری شده و تحت برنامه‌های آگاهی بخشی قرار گیرند تا ایدئولوژی تکفیری از ذهنشان ریشه‌کن شود.

