عون: حمله اسرائیل به ارتش لبنان نقض آشکار حاکمیت کشور است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون رئیس جمهور لبنان تجاوز اسرائیل به گشت ارتش کشورش در جاده الخردلی_النبطیه در صبح امروز که منجر به شهادت دو افسر و یک نظامی شده است را به شدت محکوم کرد.
به گزارش النشره، عون این تجاوز را نقض آشکار حاکمیت لبنان و قوانین و عرفهای بینالمللی در راستای تشدید تنش مستمری دانست که علیرغم تلاشهای لبنان در انجام مذاکرات واشنگتن برای پایان دادن به تجاوزات مستمر و بدون بازدارندگی اسرائیل، ثبات و امنیت در جنوب را تهدید میکند.
وی به فرماندهی ارتش و خانوادههای شهدا تسلیت گفت و تاکید کرد که لبنان در حفاظت از خاک و ملت خود هیچگونه مسامحهای نخواهد کرد و این تجاوزات لبنان را از پایبندی به حقوق کامل ملیاش باز نخواهد داشت.
رئیس جمهور لبنان در ادامه از جامعه جهانی خواست که به مسئولیتهای خود در پایان دادن به این تجاوزات مستمر و تضمین احترام به قطعنامههای بینالمللی مربوطه که امنیت لبنان و ثبات آن را حفظ میکند، عمل کند.
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