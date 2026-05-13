فرمانده نیروی هوافضای سپاه: همه تیم ملت ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت:
«فرزندان غیور تیم ملی فوتبال ایران؛
پشتیبانی حقیقی، دعای خیر ملت عزیز ایران است که بدرقه راهتان است.
یاد و خاطره شهید سلامی گرامی باد که توصیه نمودند: اگر میخواهید جام را ببرید تیمی بازی کنید.
همه تیم ملت ایران هستیم»
مراسم بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران جهت اعزام به مسابقات جامجهانی ۲۰۲۶ در میدان انقلاب تهران برگزار شد.
