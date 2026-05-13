به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ سید عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به دستگیری غیرقانونی اتباع ایرانی در کویت اعتراض و تاکید کرد که حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میدانیم.
وی در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در تلاشی آشکار برای ایجاد تفرقه و تنش، کویت بهصورت غیرقانونی به یک شناور ایرانی در خلیج فارس حمله کرده و ۴ تن از اتباع ما را بازداشت کرده است. این اقدام غیرقانونی در نزدیکی جزیرهای رخ داده که ایالات متحده از آن برای حمله به ایران استفاده میکرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ما خواستار آزادی فوری اتباع خود هستیم و حق پاسخگویی را برای خود محفوظ میدانیم.
.......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما