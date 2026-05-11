حمله مسلحانه به اتوبوس نظامی ارتش سوریه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع سوریه از حمله افراد ناشناس به یک دستگاه اتوبوس نظامی ارتش سوریه در حومه الحسکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، این وزارتخانه اعلام کرد که این حمله منجر به جان باختن ۲ تن از سربازان ارتش سوریه و مجروح شدن چند نفر دیگر شده است.

در این خصوص خبرنگار الحدث گزارش داد که شمار افراد جان باخته ارتش سوریه به ۴ نفر افزایش یافته است.

وی به نقل از یک منبع سوری اعلام کرد که داعش مسئول حمله به خودروی وابسته به ارتش سوریه در حومه الحسکه است.

