اعتراض تند فعال و روحانی کویتی نسبت به استقرار پایگاه‌های آمریکا

۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۰۳
کد مطلب: 1819810
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الحسن الحسینی از کشور کویت در پیامی در اکانت ایکس نوشت: ایالات متحده تا چه زمانی به نقض حاکمیت کویت و به خطر انداختن جان شهروندان آن ادامه خواهد داد؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الحسن الحسینی، فعال و روحانی کویتی، در پیامی در ایکس نوشت آمریکا تا چه زمانی به نقض حاکمیت کویت و به خطر انداختن جان شهروندان آن ادامه خواهد داد؟

وی افزود: استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در کویت برای هرگونه تجاوز علیه کشورهای همسایه، در چارچوب جنگ ظالمانه‌ای که به‌دفاع از صهیونیست‌های قاتل کودکان مسلمان به راه انداخته، موجب تنش در روابط میان کشورها و ملت‌ها می‌شود و شکاف‌ها و دودستگی‌ها را عمیق‌تر می‌کند؛ وضعیتی که خطرات بزرگ‌تری را در آینده به دنبال خواهد داشت.

