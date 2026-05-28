به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمد الحسن الحسینی، فعال و روحانی کویتی، در پیامی در ایکس نوشت آمریکا تا چه زمانی به نقض حاکمیت کویت و به خطر انداختن جان شهروندان آن ادامه خواهد داد؟

وی افزود: استفاده آمریکا از پایگاه‌هایش در کویت برای هرگونه تجاوز علیه کشورهای همسایه، در چارچوب جنگ ظالمانه‌ای که به‌دفاع از صهیونیست‌های قاتل کودکان مسلمان به راه انداخته، موجب تنش در روابط میان کشورها و ملت‌ها می‌شود و شکاف‌ها و دودستگی‌ها را عمیق‌تر می‌کند؛ وضعیتی که خطرات بزرگ‌تری را در آینده به دنبال خواهد داشت.

