تفرقه در جامعه ایمانی جایی ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین محمد سعیدی آریا شب گذشته در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت،با اشاره به صفات فرد و جامعه با ایمان، اظهار داشت: پیامبر اکرم(ص)، فرمودند مؤمن نسبت به مؤمن دیگر مانند یک ساختمان محکم است که هر جزء آن، جزء دیگر را نگه میدارد.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها با بیان اینکه محکمبودن یکی از صفات مؤمن است، عنوان کرد: یک جامعه ایمانی تفرقه ندارد و همه پشت یکدیگر هستند.
وی با اشاره به اینکه شیطان اگر تفرقه ایجاد کند، جامعه را فرو میریزد، خاطرنشان کرد: غیرت دینی و دلسوزی برای یکدیگر نقطه قوت مؤمنان است.
سعیدی آریا اضافه کرد: طبق روایتی از پیامبر(ص) اگر مؤمنی نسبت به مؤمن دیگر اهتمام نداشته باشد، من او را بهعنوان مؤمن قبول ندارم.
وی حدیث دیگری از امیرالمؤمنین(ع) را مدنظر قرارداد و افزود: مؤمن دین خود را حفظ میکند و برای آن از دنیایش هزینه میکند؛ ولی فاجر دنیای خود را با پوشش دینی نگه میدارد و خداوند از این افراد بهعنوان منافقین یاد کرده است.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها تصریح کرد: منافقان هیچموقع از وظیفه خود در مقابل دیگران صحبت نمیکنند و این صفت علاوه بر ۱۷ صفت دیگر در حدیث معراج آمده است.
وی با اشاره به اینکه از صفات دیگر مؤمن، مهربانی و جذب دیگران است، یادآور شد: برخی افراد را به قول قدیمیها با یک من عسل نیز نمیشود خورد و این موضوع اصلاً شایسته مؤمن نیست.
سعیدی آریا با بیان اینکه جذابیت، یکی از خاصیتهای مؤمن است، گفت: امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبلاغه میفرمایند با مردم بهگونهای برخورد کنید که اگر زنده هستید به سمت شما بیایند و اگر مردید، از شما به نیکی یاد کنند.
وی با اشاره به اینکه مردم از معاشرت با پیامبر(ص) انس میگرفتند، بیان کرد: مؤمن هیچ گاردی ندارد که کسی نزدیک او نشود، بلکه حتی خودش با دیگران انس میگیرد.
سخنران محفل معارفی حرم مطهر حضرت معصومه سلاماللهعلیها ادامه داد: مؤمن باهوش، زیرک و هوشیار است و اجازه نمیدهد سرش کلاه بگذارند.
...........
پایان پیام/
نظر شما