استفاده آمریکا از جزیره بوبیان کویت در تجاوزات اخیر به خاک ایران

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۶
کد مطلب: 1814435
ارتش آمریکا با استفاده از تاسیسات گارد ساحلی و تاسیسات نظارتی و لجستیکی کویت در جزیره بوبیان اقدام به استقرار سامانه‌های متحرک پرتاب موشک‌های هیمارس در جزیره بوبیان و تعرض به ایران کرده بود.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ یک منبع آگاه اطلاعات تازه‌ای را درباره استفاده ارتش آمریکا از جزیره بوبیان کویت در طول جنگ تحمیلی اخیر ارائه کرده است.

براساس این اطلاعات در برخی مقاطع جنگ موشک‌های هیمارس از مناطق مرزی کویت با عراق در جزیره بوبیان به سمت ایران شلیک شده است.

به گفته این منبع، ارتش آمریکا با استفاده از تاسیسات گارد ساحلی و تاسیسات نظارتی و لجستیکی کویت در جزیره بوبیان اقدام به استقرار سامانه‌های متحرک پرتاب موشک‌های هیمارس در جزیره بوبیان و تعرض به خاک ایران کرده بود. به گفته این منبع، این عملیات تجاوزکارانه از خاک کویت در روز ۴ فروردین سال جاری انجام شده بود.

منبع آگاه اضافه کرد که به استناد فیلم‌هایی که خود آمریکایی‌ها منتشر کردند، تجاوز و تعرض به خاک ایران صرفا با استفاده از پایگاه‌های شناخته شده عریفجان و بوهرینگ نبوده، بلکه نظامیان آمریکا از خارج پایگاه‌ها و حتی مناطق مسکونی نیز اقدام به حملات نظامی به خاک ایران کردند.

اطلاعات تازه‌ای که این منبع آگاه ارائه کرده، نشان می‌دهد ادعای مقامات کویت مبنی برعدم استفاده آمریکا از این جزیره برای حمله و تعرض به ایران در طول جنگ تحمیلی سوم کذب و بی‌اساس است.

