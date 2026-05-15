به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ دو کامیون دیگر حامل دارو به ابتکار گروهی از مردم و نخبگان پاکستان با هدف یاری جبهه حق علیه باطل، به جمهوری اسلامی ایران ارسال شد.



این ابتکار با هدایت آیت اللّه «سید ساجد علی نقوی»، نماینده ولی فقیه در پاکستان، با هدف تقویت همبستگی و برادری میان دولت ملت همسایه ایران و پاکستان انجام شده است.



شهرهای مختلف پاکستان در طول جنگ تحمیلی ۴۰ روزه شاهد برپایی تظاهرات‌های گسترده در محکومیت تجاوزگری رژیم آمریکا و صهیونیستی، همبستگی با ملت ایران و تجدید میثاق با آرمان‌های قائد امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی شهید سید علی خامنه‌ای بود.



طی این رویدادها، بسیاری از نهادهای مذهبی و مدنی در پاکستان به نشانه حسن نیت و همبستگی با ملت غیور ایران، پویش های خیرخواهانه جمع آوری کمک‌های بشردوستانه برای آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم راه اندازی کردند.



دولت و ملتِ ایران دوست پاکستان طی جنگ تحمیلی دوم و سوم با حمایت‌های هوشمندانه و گسترده از جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزگری آمریکایی-صهیونیستی، همبستگی و حمایت خود را در شرایط خاص منطقه‌ای نشان داده و این کمک‌ها تنها گوشه‌ای از روحیه مومنانه مردم همسایه شرقی محسوب می‌شود.



اواخر فرودین امسال نیز محموله‌ای از کمک‌های دارویی به همت نهضت بیداری امت مصطفی (ص) و تحت نظارت حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی در شهر لاهور پاکستان به ایران ارسال شد.

......

پایان پیام/ ۲۱۸