به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - جمعی از جوانان اهل‌سنت و شیعه کشورهای مختلف از زائران حرم امن الهی خواستند تا با استفاده از فرصت حج ابراهیمی، به نیابت از رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای اعمال عبادی بجا آورده و در قالب نماز یا طواف نیابتی یاد و نام آن ولیّ خدا را در این سفر معنوی زنده نگه دارند.

فعالان و دانشجویان اهل‌سنت و شیعه همچنین در نامه‌ای به علما و اندیشمندان و کارگزاران حج، از آن‌ها خواستند تا حاجیان سرزمین وحی را به این امر دعوت نمایند.

در بخشی از این نامه که به زبان‌های انگلیسی، عربی، اردو، اندونزیایی، فارسی و چند زبان دیگر منتشر شده، آمده است:

امروز در برهه‌ای حساس از تاریخ پر فراز و نشیب اسلام قرار داریم که جهانیان و افکار عمومی با تمام توجه به آن می‌نگرند.

شهادت عزت‌بخش و تاریخ‌ساز رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، این حادثه بزرگ، چنان حرکت و جوش و خروشی در دل‌ها و قدم‌های مسلمانان و آزادی‌خواهان و مستضعفان عالم به راه انداخته که طنین آن، تن مستکبران عالم را به لرزه درآورده و همه بلاد اسلامی و هر کوچه و خیابانی را به رنگ خون پاک خود، زینت و زیور بخشیده است.

اما امروز که ندای لبیک حجاج به دعوت الهی در میقات و حریم امن الهی به آسمان می‌رود، شایسته است که این واقعه و یاد شیرین آن شهید عزیز در آن دیار، بزرگ و زنده‌ نگاه داشته شود.

از این‌رو و با توجه به جایگاه حضرتعالی در جامعه اسلامی تقاضامندیم با دعوت از حجاج بیت‌الله الحرام به این امر مهم و گرامیداشت یاد و نام آن شهید عزیز، در قالب نماز یا طواف نیابتی و یا هر قدمی که در راستای تعظیم یاد و جایگاه ایشان دانسته می‌شود، پیام دعوت و بیانیه‌ای خطاب به حجاج صادر بفرمایید.

شایان ذکر است رهبر شهید انقلاب تنها یک‌بار در سال ۱۳۵۸ امکان حضور در حج ابراهیمی را داشتند و بعد از آن علی‌رغم اشتیاق فراوان، به جهات مختلف امکان تشرف به سرزمین وحی را نداشتند.

