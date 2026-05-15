هر توافقی با لبنان باید چتر ضمانت ایران، عربستان و آمریکا را داشته باشد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «نبیه بری» رئیس مجلس نمایندگان لبنان در گفت‌وگو با روزنامه الاخبار بار دیگر تاکید کرد که «موضع ما مذاکرات غیرمستقیم برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس واقعی است».

وی با طرح این پرسش که آیا در حال حاضر آتش‌بس برقرار است؟، اشاره کرد که دشمن [صهیونیستی]از اکتبر ۲۰۲۴ به هیچ توافقی پایبند نبوده است.

بری با اشاره به اینکه انتظار زیادی از دور فعلی مذاکرات بین رژیم صهیونیستی و لبنان در واشنگتن ندارد، گفت: «من بدبین هستم... من طرفدار مذاکرات مستقیم نیستم، اما اکنون صحبت نخواهم کرد. وقتی کارمان تمام شد، صحبت خواهم کرد.»

وی تاکید کرد که هر توافقی باید چتر تضمین عربستانی - ایرانی - آمریکایی را به همراه داشته باشد.

به نوشته لاخبار، «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان که مشتاق است بداند این دو حزب شیعه (جنبش امل و حزب الله» به ویژه حزب‌الله، با نتیجه احتمالی مذاکرات واشنگتن چگونه برخورد خواهند کرد، صبح پنجشنبه با «نبیه بری» رئیس مجلس لبنان و رهبر جنبش امل تماس گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، بری به عون تاکید کرد که آتش‌بس یک‌جانبه و بازگشت به وضعیت قبل از دوم مارس غیرقابل قبول است.

بری افزود که آنچه مورد نیاز است، آتش‌بس واقعی، پایان سیاست ترورهای دشمن و پایان تخریب و ویرانی روستاهای جنوب لبنان همراه با تعیین جدول زمانی برای عقب‌نشینی فوری رژیم اسرائیل از این مناطق و استقرار ارتش لبنان و بازگشت ساکنان به روستاهایشان است.

بر اساس اعلام منابع خبری دور نخست گفت‌وگوهای فشرده میان هیئت‌های لبنانی و اسرائیلی روز پنجشنبه در واشنگتن پایان یافت.

شبکه المیادین گزارش داد که این مرحله پس از ۸ ساعت رایزنی مستمر به پایان رسیده است.

این گفت‌وگوها با حضور هیئت لبنانی به ریاست «سیمون کرم» و هیئت اسرائیلی شامل سفیر این رژیم در آمریکا و معاون مشاور امنیت این رژیم انجام شد.

هنوز جزئیاتی از خروجی این نشست ۸ ساعته منتشر نشده است.

مقامات لبنان و رژیم اسرائیل، آخرین بار ۲۳ آوریل (۳ اردیبهشت ماه) در کاخ سفید با یکدیگر دیدار کردند که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از تمدید سه‌هفته‌ای آتش‌بس خبر داد و نسبت به دستیابی به توافقی تاریخی ابراز خوش‌بینی کرد.

ترامپ در آن زمان ابراز امیدواری کرد در دوره تازه آتش‌بس، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان را برای نخستین نشست مشترک میان دو کشور در واشنگتن میزبانی کند.

