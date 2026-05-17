به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ایهاب حماده، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، امروز در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر و تمدید آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان، آن را اقدامی فریبکارانه برای پوشش دادن به جنایات رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

حماده اعلام کرد: آنچه به‌عنوان تمدید آتش‌بس یا توقف درگیری‌ها مطرح می‌شود، در واقع پوششی از سوی حاکمیت لبنان برای رژیم صهیونیستی است تا ماهیت خود را در کشتار، ویرانی و گسترش اشغال در جغرافیای منطقه ادامه دهد.

مذاکرات واشنگتن؛ نمایشی ساختگی

وی در ادامه افزود: مذاکرات واشنگتن در ظاهر به‌عنوان گفت‌وگو میان دو طرف ارائه می‌شود، اما در واقع نمایشی ساختگی است که در آن تنها پروژه صهیونیستی-آمریکایی حضور دارد». حماده تأکید کرد که طرف لبنانی در این روند بدون هیچ‌گونه مطالبه یا هدف مستقل، تنها امضاکننده دیکته‌ها است.

این نماینده پارلمان لبنان گفت: این روند در نهایت با هدف هم‌پیمانی علیه حزب‌الله و نیروهای مقاومت پیش می‌رود تا به تثبیت طرح اسرائیل بزرگ منجر شود.

حماده همچنین گفت که برخی طرف‌ها در لبنان «با زبان اسرائیلی سخن می‌گویند» و امتیازاتی را ارائه می‌کنند که حتی رژیم صهیونیستی نیز انتظار آن را نداشته است. وی این رویکرد را بازگشت به «محاسبات شکست‌خورده تاریخی» توصیف کرد.

حماده در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: این یک نبرد وجودی است. ایالات متحده آمریکا برای نخستین‌بار از سال ۱۹۸۴ به‌صورت مستقیم در «رویارویی روشن با اسرائیل» قرار گرفته است؛ وضعیتی که به گفته او می‌تواند فرصتی استثنایی برای تقویت پروژه مقاومت باشد.

مقاومت پابرجا و پیروز است

وی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر مقاومت گفت: ما ثابت‌قدم هستیم و با این پروژه مقابله خواهیم کرد. مقاومت با وجود همه هزینه‌ها پابرجا خواهد ماند و پیروز می‌شود، زیرا بر ایمان و اراده جامعه خود تکیه دارد.

این اظهارات در حالی بیان شده است که با وجود ادامه تجاوزات و اشغال مناطقی از لبنان توسط رژیم صهیونیستی با هدف ایجاد یک کمربند امنیتی مشابه خط زرد در نوار غزه، دولت لبنان تصمیم به انجام مذاکرات مستقیم با این رژیم گرفته است.

این تصمیم با وجود مخالفت‌های داخلی اتخاذ شده و قرار است مذاکرات با میانجیگری آمریکا انجام شود.

در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا روز جمعه و پس از برگزاری سومین دور از مذاکرات مستقیم دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در واشنگتن، اعلام کرد: آتش‌بس میان رژیم اسرائیل و لبنان برای ۴۵ روز دیگر تمدید شد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند تا توطئه خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان را به دست دولت این کشور پیش ببرند.

