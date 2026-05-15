به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فتح‌الله فروغی رییس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در گفتگو با خبرنگار ابنا بیان کرد: نمایشگاه فیزیکی و حضوری اثرگذاری و کارکردی دارد که نمایشگاه مجازی نمی‌تواند چنین نقشی ایفای کند.

وی گفت: برگزار نشدن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران کمبودی را برای عرضه کتاب به مخاطبان به‌ویژه کودکان و نوجوانان به‌وجود آورد.

فروغی افزود: با توجه به تنگناهای موجود برای فعالیت انتشاراتی‌ها و مشکلات به‌وجود آمده برای کشور، باعث شد که نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که می‌توانست برون رفتی برای حوزه نشر باشد، اتفاق نیفتاد.

رییس هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان خاطرنشان کرد: مسوولان فرهنگی کشور در صدد برآمدند تا این کمبود را با برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تا حدودی جبران کنند اگرچه نقدهایی به برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب وارد بود اما کارشناسان این حوزه تلاش کردند تا با انجام کار کارشناسی تا حدودی موانع این بخش را رفع کنند و این نمایشگاه از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شود.

وی ادامه داد: نمایشگاه مجازی کتاب با همه مزیت و مواردی که ممکن است داشته باشد برای حوزه نشر به‌ویژه مخاطبان و کتاب‌های کودک و نوجوان کافی نیست چرا که نمایشگاه فیزیکی و حضوری اثرگذاری و کارکرد دیگری دارد که نمایشگاه مجازی نمی‌تواند مانند فیزیکی ایفای نقش کند.

فروغی بیان داشت: همواره جای نمایشگاه فرهنگی کتاب در حوزه نشر کودک و نوجوان خالی بود چرا که مخاطب کودک و نوجوان علاقه دارد کتاب را از نزدیک ببیند و آن را لمس و انتخاب کند.

وی ادامه داد بر همین اساس برگزاری نمایشگاه کتاب کودک با عنوان «میناب ۱۶۸» به یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب از سوی انجمن فرهنگی ناشران کودک به کانون ‍رورش فکری کودکان و نوجوانان پ‍یشنهاد شد و مسوولان مجموعه کانون نیز با توجه به ماموریت‌های ویژه‌ای که در حوزه فرهنگی کودکان و نوجوانان دارد به گرمی از آن استقبال کردند.

رییس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسبی برای خانواده‌ها فراهم ‌می‌کند تا یک گردشگری فرهنگی را به همراه کودکان خود تجربه کنند و از مجموعه آثار موجود ناشران این حوزه بهره‌مند شوند.

وی افزود: این‌گونه رویدادها در موقعیت و شرایط کنونی کشور می‌تواند یک تنوع روحی برای کودکان و نوجوانان ایجاد کند و آن‌ها بتوانند به همراه خانواده‌های خود از نزدیک کتاب‌های مورد علاقه خود را آگاهانه انتخاب و خریداری کنند.

فروغی با اشاره به برنامه‌های جنبی نمایشگاه کتاب کودک اضافه کرد: برپایی نشست‌های تخصصی در زمینه نشر کودک و نوجوان و حضور نویسندگان، شاعران و هنرمندان در غرفه‌ها و اجرای برنامه‌های متنوع زمینه دیدار و گفت‌وگوی مخاطبان با پدیدآورندگان آثار را فراهم می‌کند.

وی همچنین گفت: ساعت برگزاری نمایشگاه از ۱۵ تا ۲۱ فرصت مناسبی برای خانواده‌ها فراهم می‌کند که اوقات فراغت کودکان خود را با برنامه‌های متنوع فرهنگی پر کنند.

فروغی نقش اجرایی انجمن و نقش حمایتی کانون رورش فکری کودکان و نوجوانان را مهم دانست و یادآور شد: همراهی رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما برای اطلاع‌رسانی و آگاهی عموم جامعه می‌تواند اثرگذاری این رویداد را تا حدود زیادی ارتقا دهد.

وی خاطرنشان کرد: انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان آمادگی دارد با حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پس از برگزاری نمایشگاه کتاب کودک در تهران در سایر استان‌ها نیز این رویداد را برگزار کند.

رییس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان در پایان ضمن قدردانی از استقبال خوب ناشران برای ثبت‌نام شرکت در نمایشگاه از دیگر ناشران کودک و نوجوانی که تاکنون موفق به ثبت‌نام نشده‌اند درخواست کرد تا در زمان باقی مانده اقدام کنند.

نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با عنوان «میناب ۱۶۸» از ۳۰ اردیبهشت تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری واقع در خیابان حجاب تهران پذیرای علاقه‌مندان است.

