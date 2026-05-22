عرضه کتب با موضوع حضرت معصومه(س) با تخفیف ویژه در نمایشگاه مجازی کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری آستان مقدس قم، کتابهای نشر زائر را با موضوع حضرت فاطمه معصومه(س) در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه کرده است.
علاقهمندان به آشنایی بیشتر با شخصیت، زندگی، کرامات و زیارت کریمه اهل بیت(س) میتوانند با شرایط ویژه نمایشگاه (۲۵ درصد تخفیف و ارسال رایگان به سراسر کشور) این کتابها را تهیه کنند.
کتابهای عرضه شده در این نمایشگاه به شرح زیر است:
کتاب «معصومه آل محمد(ع)» (زندگینامه حضرت فاطمه معصومه(س))
کتاب «شرح زیارت بزرگ بانوی کرامت»
رمان «ستی» (روایت داستانی از زندگی حضرت فاطمه معصومه(س))
کتاب «جرعهای از مهر» (عنایات و کرامات حضرت فاطمه معصومه(س) به روایت علما)
کتاب کودک «ستارههای آسمان من – حضرت معصومه(س)»
کتاب کودک «ای گل زیبا سلام»
گفتنی نمایشگاه مجازی کتاب تهران از ۲۶ خرداد آغاز شده و تا ۲ خردادماه ۱۴۰۵ ادامه دارد؛ علاقهمندان برای تهیه این کتابها میتوانند به نشانی book.icfi.ir مراجعه کرده و با جستجوی نام هر کتاب، آن را خریداری نمایند.
