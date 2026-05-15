به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی جنانی در مراسم دعای ندبه، جمعه ۲۵ اردیبهشت ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت، با اشاره به آیه شریفه «هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لِیَزْدَادُوا إِیمَانًا مَعَ إِیمَانِهِمْ»، اظهار داشت: یکی از یادگاری‌های ارزشمند رهبر شهید پس از جنگ دوازده روزه، توصیه به قرائت روزانه سوره مبارکه فتح بود. این سوره نویدبخش آرامشی است که خداوند در دل مؤمنان نازل می‌کند.

جنانی با بیان اینکه سکینه به معنای آرامش درونی است، خاطرنشان کرد: برخی انسان‌ها با امور دنیوی مانند پول، ماشین و خانه به دنبال آرامش می‌گردند؛ اما این امور گذرا هستند و هرگز آرامش حقیقی را تأمین نمی‌کنند. آرامش واقعی تنها از سوی خداوند و در سایه ایمان و ارتباط با اهل بیت(ع) حاصل می‌شود.

سخنران حرم مطهر تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دشمن، ایجاد یأس و ناامیدی در دل مؤمنان و ترساندن آنان است. شیطان کارش ترساندن است و ایادی او نیز همین کار را انجام می‌دهند. اما خداوند با نزول سکینه، محاسبات انسان را تنظیم کرده و به او آرامش می‌بخشد.

وی با اشاره به حضور هفتاد و پنج شب مردم در خیابان‌ها و میادین، افزود: وقتی در برخی از فیلم‌ها می‌بینیم که رزمندگان ما با رجزخوانی و آرامش کامل، موشک‌ها را به سوی دشمن شلیک می‌کنند، این همان ثمره «أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ» است.

جنانی با اشاره به نقش امام زمان(عج) در ایجاد آرامش، خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق نزول سکینه، یاد و بیعت با امام زمان(عج) است. امام، مایه آرامش مأموم خود است. هر وقت گرهی در زندگی افتاد، با امام زمان(عج) حرف بزنید؛ ببینید چقدر گره‌ها باز می‌شود.

سخنران حرم مطهر با اشاره به آیه شریفه «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ»، افزود: خداوند از مؤمنانی که با پیامبر(ص) بیعت کردند، راضی شد و به همین دلیل سکینه را بر دل‌های آنان نازل فرمود. امروز نیز بیعت با امام زمان(عج) همین آثار را دارد.

وی در پایان با تأکید بر «یاد عملی امام زمان(عج)»، تصریح کرد: یاد امام تنها به خواندن دعا و زیارت نیست؛ بلکه باید امام را در کسب و کار، مدیریت، روابط اجتماعی و خانواده حاضر بدانیم. وقتی امام زمان(عج) در بازار ناظر باشد، کسی جرأت گران‌فروشی و احتکار ندارد. چنین کسی است که سکینه و آرامش الهی شامل حالش می‌شود.

