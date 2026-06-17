به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرکار خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعهالزهرا(س) در جلسه شورای معاونین با تأکید بر ضرورت بسیج تمامی ظرفیتهای مجموعه، بر آمادگی کامل بخشهای مختلف جامعهالزهرا(س) برای مشارکت در این رویداد بزرگ تأکید کرد.
مدیر جامعهالزهرا(س) با اشاره به مسئولیت خطیر نهادهای حوزوی در این مقطع حساس، اظهار داشت: وظیفه ما در این مرحله مهم، فراهمسازی تمامی ظرفیتها و امکانات برای خدمترسانی شایسته و ایفای نقش مؤثر در مراسم تشییع رهبر شهید است و باید با همافزایی، انسجام و روحیه جهادی در این عرصه حضور داشته باشیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینالمللی جامعهالزهرا(س) افزود: با توجه به حضور مهمانان و شخصیتهای حوزوی از داخل و خارج کشور، برنامهریزی لازم برای اسکان، پذیرایی و پشتیبانی از مهمانان بهویژه مهمانان خارجی در دستور کار قرار گرفته و همه بخشها موظفاند امکانات و ظرفیتهای خود را برای این مأموریت مهم بسیج کنند.
در این جلسه همچنین «ستاد بزرگداشت و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید» در جامعهالزهرا(س) تشکیل شد. بر اساس دستور مدیر جامعهالزهرا(س)، مسئولیت این ستاد به آقای مهندس حدادی فام، معاون منابع انسانی و پشتیبانی، واگذار شد تا با برگزاری مستمر جلسات تخصصی، هماهنگی و راهبری اقدامات مرتبط را بر عهده داشته باشد.
دکتر برقعی با تأکید بر نقشآفرینی همهجانبه جامعهالزهرا(س) در این رویداد، خواستار پیگیری جدی مصوبات و اقدامات اجرایی ستاد شد.
وی همچنین از برنامهریزی برای حضور و مشارکت طلاب خبر داد و گفت: جزئیات نحوه حضور و همکاری طلاب در برنامههای مرتبط با مراسم تشییع رهبر شهید، متعاقباً از سوی ستاد اطلاعرسانی خواهد شد.
گفتنی است نخستین جلسه ستاد بزرگداشت و پشتیبانی مراسم تشییع رهبر شهید هماکنون با حضور اعضای ستاد برگزار شد و این جلسات تا زمان برگزاری مراسم به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
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