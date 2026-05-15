سه ویژگی برترین بندگان خدا از زبان امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام محمدجواد ربانی اصفهانی در سخنرانی قبل از نماز مغرب و عشای پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) در کتاب شریف تحف العقول، اظهار داشت: شخصی از حضرت پرسید بهترین بندگان خدا چه کسانی هستند؟ امام رضا(ع) فرمودند کسانی که سه ویژگی داشته باشند.

ربانی اصفهانی اولین ویژگی را خوشحالی از انجام کار نیک دانست و افزود: «الَّذِینَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبْشَرُوا»؛ کسانی که وقتی کار خوب و نیکی انجام می‌دهند، خوشحال می‌شوند و خدا را شکر می‌کنند که توفیق خدمت به بندگانش را به آنان داده است.

سخنران حرم مطهر دومین ویژگی را توبه و استغفار پس از گناه برشمرد و تصریح کرد: «وَ إِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا»؛ اگر گناه و بدی کردند، پشیمان می‌شوند و توبه می‌کنند. گناه روح انسان را آلوده و تاریک می‌کند و اگر درمان نشود، انسان را به جایی می‌رساند که دست به هر جنایتی می‌زند، همانند نتانیاهوی جنایتکار که مدرسه میناب را بمباران کرد و دانش‌آموزان معصوم را به شهادت رساند.

وی سومین ویژگی را صبر و استقامت در برابر مصائب دانست و خاطرنشان کرد: «وَ إِذَا ابْتُلُوا صَبَرُوا»؛ اگر مورد ابتلا و امتحان قرار گرفتند، صبر می‌کنند و خود را نمی‌بازند. قرآن می‌فرماید «الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ».

ربانی اصفهانی با اشاره به مصیبت شهادت رهبر شهید، گفت: بالاترین مصیبتی که بر این ملت وارد شد، شهادت رهبر عظیم‌الشأن بود. شخصیتی بی‌نظیر که از جمیع جهات، همه فضائل و کمالات در وجودش جمع بود. البته شهادت برای ایشان فیض عظیمی بود؛ تنها چیزی که شایسته مقام والای ایشان بود، همین شهادت است که سالیان سال آرزویش را داشتند.

سخنران حرم مطهر افزود: مردم ایران در برابر این مصیبت بزرگ، بیش از هفتاد روز است که صبر و استقامت می‌کنند. خداوند متعال مزد این صبر را به آنان عطا فرمود. بلافاصله پس از شهادت رهبر شهید، فرزند خلف ایشان به عنوان رهبر جدید معرفی شدند، بدون هیچ تردید و تشکیکی. همچنین آنچنان اقتداری در دنیا پیدا کرده‌ایم که امروز ایران به عنوان یک ابرقدرت شناخته می‌شود.

وی در پایان با اشاره به هجرت امام رضا(ع) از مدینه به ایران و شهادت مظلومانه ایشان، خاطرنشان کرد: امام رضا(ع) از مدینه که حرکت کردند، فرمودند من در این سفر شهید می‌شوم. اهل و عیال خود را جمع کردند و فرمودند برای من عزاداری کنید.

