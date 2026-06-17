به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری دهه اول محرم ویژه بانوان با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمد حسینی، مداحی حسن اسداللهی و قرائت زیارت عاشورا توسط سید علی حسینی تبار در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت برگزار شد.

حسینی با اشاره به فضیلت زیارت عاشورا، اظهار داشت: هفت معصوم علیهم‌السلام ضمانت کرده‌اند که زیارت عاشورا انسان را بهشتی می‌کند و حوائج دنیوی و اخروی را برآورده می‌سازد. این زیارت، تنها زیارتی است که متن آن توسط خداوند بیان شده و حدیث قدسی محسوب می‌شود. امام صادق علیه‌السلام فرمودند: «مَنْ قَرَأَ زِیَارَةَ عَاشُورَاءَ فَقَدْ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ» و در ادامه، سلسله‌ای از معصومان تا رسول خدا و جبرئیل و خداوند متعال، این ضمانت را تأکید کرده‌اند.

وی افزود: برای تأثیر کامل این زیارت، باید آن را کامل خواند. حضرت فرمودند: «مَنْ قَرَأَهَا کَامِلَةً کَانَتْ حَوَائِجُهُ مَقْضِیَّةً وَلَوْ بَلَغَتْ مَا بَلَغَتْ». البته شرط است که حاجت، گناه نباشد و برخلاف صلاح انسان نباشد.

سخنران با اشاره به روایتی از علمای سامرا، گفت: وقتی در سامرا طاعون آمد، علمای شیعه دستور دادند مردم زیارت عاشورا را کامل بخوانند و ثوابش را به نرجس خاتون مادر امام زمان علیه‌السلام هدیه کنند. شیعیان این کار را کردند و طاعون از آنها برطرف شد. حتی اهل سنت نیز این کار را انجام دادند و طاعون از سامرا رخت بربست. مرحوم آیت الله بهجت نیز هر روز زیارت عاشورا را به صورت کامل می‌خواندند.

حسینی در ادامه به وصیت‌نامه امام حسین علیه‌السلام خطاب به محمد بن حنفیه اشاره کرد و گفت: امام حسین علیه السلام هنگامی که از مکه به سمت عراق حرکت کردند، برادرشان محمد بن حنفیه پیشنهاد داد به جای عراق به یمن بروند، زیرا مردم یمن شیعیان پدرشان بودند و پیامبر اکرم درباره آنان فرمود: «لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَکُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ» و «الْإِیمَانُ یَمَانٍ وَالْحِکْمَةُ یَمَانِیَةٌ». امام حسین علیه السلام از پیشنهاد برادر تشکر کردند اما سپس وصیت‌نامه‌ای نوشتند و آن را به ایشان سپردند.

وی افزود: وصیت‌نامه حضرت با «بسم الله الرحمن الرحیم» شروع می‌شود و پس از آن حضرت شهادت می‌دهند که معبودی جز الله نیست. این نشان می‌دهد که پایه تفکر یک مؤمن، توحید و خداشناسی است. ائمه علیهم‌السلام همواره تأکید داشتند که بندگان خدایند و نباید غلو شود. امام حسین علیه‌السلام می‌فرماید: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ».

سخنران حرم مطهر با اشاره به انحرافات موجود در فضای مجازی، هشدار داد: امروز برخی مطالب به دروغ به ائمه نسبت داده می‌شود که نباید آن را منتشر کرد.

وی در پایان با اشاره به ورود کاروان سیدالشهدا(ع) به کربلا در روز دوم محرم، گفت: وقتی امام حسین علیه‌السلام نام سرزمین را پرسیدند، گفتند اینجا کربلا است. حضرت فرمودند: «أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکَرْبِ وَ الْبَلَاءِ»؛ خدایا به تو پناه می‌برم از سختی و امتحان. امیرالمؤمنین علیه‌السلام سال‌ها پیش در همین سرزمین، خواب دیدند که این صحرا پر از خون حسین است و فرمودند: «هَذَا مَصْرَعُ حُسَیْنٍ وَ مَقْتَلُ أَصْحَابِهِ». روز دوم محرم، کاروان عاشورا در این سرزمین پیاده شد و روزهای سخت کربلا آغاز گردید.

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