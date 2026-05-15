احکام نماز جمعه و جماعت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید محمد تقی محمدی در برنامه بیان احکام بین نماز مغرب و عشای پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در شبستان امام خمینی(ره) حرم بانوی کرامت با اشاره به اینکه طبق روایات، ملاک قبولی اعمال نماز است، اظهار داشت: نمازها از حیث جماعت و فرادا به چند دسته تقسیم می‌شوند. نمازهای مستحبی (نافله) اصل بر فرادا خواندن است و جماعت آن‌ها صحیح نیست.

وی افزود: نمازهای پنج‌گانه یومیه هم فرادا صحیح است و هم جماعت. هرچند جماعت بسیار فضیلت دارد. پیامبر رحمت(ص) فرمودند یک رکعت نماز جماعت برابر با چهل سال نماز فرادا است.

محمدی تصریح کرد: در بین نمازهای واجب، نماز جمعه تنها نمازی است که فقط به جماعت خوانده می‌شود و فرادا معنا ندارد. امام صادق(ع) فرمودند هر قدمی که به سوی نماز جمعه برمی‌دارید، خداوند آن شخص را از آتش دوزخ دور می‌کند.

کارشناس احکام حرم مطهر در پاسخ به سؤال مکرر زائران مبنی بر اینکه اگر مسافر در نماز جمعه شرکت کند، آیا کفایت از نماز ظهر می‌کند یا خیر، خاطرنشان کرد: طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید از جمله نظر رهبر شهید، قطعاً کفایت می‌کند و نماز ظهر دیگری واجب نیست.

وی افزود: در روایت آمده است که اگر فرد مسافری از روی میل و رغبت در نماز جمعه شرکت کند، خداوند صد برابر بیشتر به او پاداش می‌دهد نسبت به فردی که حضور نداشته است.

محمدی در پایان با اشاره به اینکه یکی از موارد مشترک در زندگی‌نامه شهدا، اهل جمعه و جماعت بودن آنان بوده است، تأکید کرد: عبادت در میدان (حضور در خیابان‌ها) را همان طور که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، فراموش نکنید.

..........................

پایان پیام