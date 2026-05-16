واکنش عراقچی به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا؛ همه اینها قابل اجتناب بود

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در واکنش به تبعات جنگ ایران بر اقتصاد آمریکا تاکید کرد که همه اینها قابل اجتناب بود.

سید عباس عراقچی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: به آمریکایی‌ها گفته می‌شود که باید هزینه‌های سرسام‌آور جنگِ انتخابی علیه ایران را بپردازند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، افزود: فعلاً افزایش قیمت بنزین و حباب بازار سهام را کنار بگذارید. درد واقعی زمانی آغاز می‌شود که بدهی آمریکا و نرخ وام‌های مسکن شروع به جهش کنند. همین حالا هم میزان ناتوانی در بازپرداخت وام خودرو به بالاترین سطح خود در بیش از ۳۰ سال گذشته رسیده است.

عراقچی تصریح کرد: تمام این‌ها قابل اجتناب بود.

