شهردار نیویورک ویدیویی به مناسبت «روز نکبت» منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «زهران ممدانی» شهردار نیویورک ویدئویی را به مناسبت سالروز «نکبت» منتشر کرد؛ واژه‌ای عربی به معنای «فاجعه» که به آوارگی حدود ۷۵۰ هزار فلسطینی در زمان تاسیس رژیم صهیونیستی اشاره دارد.

این اقدام بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

در این ویدئو، زنی به نام «اینئا» که ساکن نیویورک معرفی شده، درباره تجربه زندگی خود در فلسطین از سال ۱۹۴۸ به بعد صحبت می‌کند.

«نکبت» اصطلاحی است که فلسطینیان برای توصیف رویدادهای سال ۱۹۴۸ و کوچ اجباری گسترده مردم فلسطین در جریان تشکیل رژیم صهیونیستی به کار می‌برند.

