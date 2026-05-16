به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ محمود مرداوی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در اظهاراتی حمله اوباش صهیونیست و آتش زدن مسجدی در کرانه باختری را به شدت محکوم و تاکید کرد که این جنایات تروریسم سازمان‌یافته تحت حمایت کابینه افراطی اسرائیل است.

مرداوی تصریح کرد که تداوم جنایات و اقدامات تروریستی شهرک‌نشینان علیه ملت فلسطین در کرانه باختری اشغالی که آخرین مورد آن اقدام باندهای شهرک‌نشینان در سحرگاه روز جمعه در آتش زدن مسجدی در روستای «جیبیة» در شمال غرب رام‌الله و تعدادی از خودروهای شهروندان است، نشان‌دهنده ابعاد تروریسم سازمان‌یافته‌ای است که شبه‌نظامیان سرکش شهرک‌نشین با حمایت کابینه راست‌گرای افراطی اشغالگر انجام می‌دهند.

وی تاکید کرد که هدف این جنایات، کوچاندن ملت فلسطین و تخلیه سرزمین از ساکنان آن از طریق کشتار، آتش‌سوزی، ارعاب و اعمال فشار مضاعف با پشتیبانی و حمایت تمامی نهادهای امنیتی و سیاسی رژیم اشغالگر است.

مرداوی نسبت به تداوم این تنش‌های خطرناک هشدار داد و تاکید کرد که سکوت جامعه بین‌الملل، رژیم اشغالگر و شهرک‌نشینان آن را به استمرار جنایاتشان ترغیب می‌کند.

وی از ملت فلسطین در روستاها و شهرهای هدف قرار گرفته خواست تا مقاومت و همبستگی خود را تقویت کرده و تمامی راه‌های حمایت مردمی را برای مقابله با حملات شهرک‌نشینان فعال سازند.

مرداوی در پایان تأکید کرد که این جنایات در هدف خود مبنی بر کوچاندن ملت فلسطین و تخلیه سرزمین از ساکنانش موفق نخواهد شد.

