پایان عملیات اعزام زائران حج تمتع ۱۴۰۵ با آخرین پرواز از فرودگاه امام(ره)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عملیات اعزام زائران بیت‌الله الحرام در حج تمتع ۱۴۰۵ پس از ۲۲ روز فعالیت پروازی، امروز (شنبه، ۲۶ اردیبهشت‌ماه) با انجام آخرین پرواز از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) به پایان رسید.

آخرین پرواز مرحله رفت زائران با شماره ۳۵۹۲ ساعت ۰۷:۳۰ صبح روز شنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) از فرودگاه امام خمینی(ره) به مقصد مدینه منوره انجام شد.

در روز پایانی این عملیات، پیش از انجام پرواز پایانی، ۲ پرواز دیگر نیز از تهران انجام شد؛ پرواز شماره ۳۵۸۴ و پرواز شماره ۳۵۷۶ ساعت زائران را به مدینه منوره منتقل خواهند کرد.

در عملیات اعزام حج تمتع امسال در مجموع ۳۰ هزار و ۶۷۲ زائر بیت‌الله الحرام با انجام ۲۶۴ سورتی پرواز از سه ایستگاه تهران، مشهد و زاهدان به عربستان سعودی منتقل شدند. این عملیات با بهره‌گیری از هشت فروند هواپیمای ایرباس از ناوگان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران انجام شد.

همه پروازهای مرحله رفت زائران به مقصد فرودگاه مدینه منوره انجام شد و طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، پروازهای بازگشت حجاج از فرودگاه بین‌المللی جده به مقصد ایستگاه‌های پروازی در ایران انجام خواهد شد.

همچنین با تلاش تیم‌های فنی و عملیاتی هما، میانگین تأخیر پروازهای رفت در این عملیات کمتر از ۳۰ دقیقه ثبت شده است.

برنامه بازگشت حجاج به کشور از ۱۱ خردادماه آغاز می‌شود، ۱۱ روز ادامه خواهد داشت و در ۲۲ خردادماه به پایان می‌رسد.

