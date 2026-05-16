به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی از تشدید شکاف میان واتیکان و کاخ سفید خبر داد و نوشت دیدار هفتۀ پیش پاپ لئو چهاردهم و «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، هرچند در فضایی دیپلماتیک برگزار شد، اما اختلافات بنیادین دو طرف نه تنها کاهش نیافته بلکه عمیق‌تر شده است.

جنگ علیه ایران؛ اصلی‌ترین اختلاف

بر اساس این گزارش، اختلاف میان واتیکان و دولت دونالد ترامپ تنها به موضوع مهاجرت محدود نمی‌شود و جنگ علیه ایران اکنون به یکی از اصلی‌ترین محورهای تقابل میان پاپ و رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده است. واشنگتن‌پست تاکید می‌کند که دو طرف هیچ نشانه‌ای از عقب‌نشینی از مواضع خود بروز نداده‌اند.

این گزارش همچنین می‌افزاید که اگرچه طی دهه‌های گذشته بخشی از رهبران کاتولیک به دلیل مسئله سقط جنین به جمهوری‌خواهان نزدیک شده بودند، اما رویکرد متناقض ترامپ در این زمینه، آن پیوند سنتی را تضعیف کرده است.

واشنگتن‌پست می‌نویسد مخالفت پاپ لئو چهاردهم با جنگ ایران، موضعی شخصی یا مقطعی نیست، بلکه ادامه سنت واتیکان در مخالفت با جنگ‌های آمریکا در منطقه به شمار می‌رود؛ همان‌گونه که پاپ ژان پل دوم نیز با جنگ خلیج فارس و جنگ عراق مخالفت کرده بود.

با این حال، به نوشته این روزنامه، تفاوت اصلی در واکنش دونالد ترامپ نهفته است؛ زیرا برخلاف روسای جمهور پیشین آمریکا، ترامپ بعید است مخالفت پاپ را با خویشتنداری بپذیرد و احتمال بروز واکنش‌های تند او در شبکه‌های اجتماعی همچنان وجود دارد.

گزارش واشنگتن‌پست همچنین تصریح می‌کند که ترامپ تقریباً هیچ تلاشی برای توجیه جنگ ایران بر اساس معیارهای سنتی «جنگ عادلانه» انجام نداده و حتی گاه آشکارا نسبت به اصل ارزیابی اخلاقی جنگ ابراز بی‌اعتنایی کرده است. این گزارش با اشاره به تهدیدهای ترامپ علیه «تمدن ایران» می‌نویسد چنین اظهاراتی به سختی می‌تواند چیزی جز طرح احتمال جنایت‌های گسترده جنگی تلقی شود.

جنگ علیه ایران مطابقتی با معیارهای سنتی کلیسا ندارد

واشنگتن‌پست در ادامه با تشریح نظریه «جنگ عادلانه» می‌نویسد این نظریه که ریشه‌ای عمیق در سنت فکری کلیسای کاتولیک دارد، جنگ را تنها در شرایط مشخصی مجاز می‌داند؛ از جمله وجود علت عادلانه، اعلام جنگ توسط مرجع مشروع، احتمال موفقیت و برتری منافع آن بر خسارت‌ها.

بر پایه این گزارش، منتقدان معتقدند جنگ ایران با معیارهای یادشده همخوانی ندارد؛ زیرا دولت ترامپ نه مسیر روشنی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران ارائه کرده و نه شواهد قانع‌کننده‌ای درباره «تهدید فوری» مطرح ساخته است. واشنگتن‌پست همچنین با استناد به دیدگاه برخی حقوقدانان و الهی‌دانان تاکید می‌کند که آغاز جنگ بدون مجوز کنگره، از منظر قانون اساسی آمریکا نیز با چالش جدی مشروعیت روبه‌رو است؛ چرا که اختیار ورود به جنگ طبق قانون اساسی در اختیار کنگره قرار دارد، نه رئیس‌جمهور به تنهایی.

............

پایان پیام