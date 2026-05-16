ترامپ مدعی نابودی فرد شماره ۲ داعش در نیجریه شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آمریکا مدعی شد که حملات ارتش این کشور به نیجریه شب گذشته منجر به کشته شدن یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی داعش شده است.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در ادامه توجیه مداخله نظامی علیه کشورهای خارجی به بهانههایی مانند مقابله با تروریسم با انتشار پیامی در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که حملات ایالات متحده و نیجریه منجر به کشته شدن دومین مقام ارشد گروه تروریستی داعش را در جهان شده است.
بر اساس نوشته خبرگزاری آناتولی، ترامپ گفت: «امشب به دستور من نیروهای شجاع آمریکایی و نیروهای مسلح نیجریه یک ماموریت بسیار پیچیده و دقیقا برنامهریزیشده را بهطور بینقص اجرا کردند تا فعالترین تروریست جهان را از میدان نبرد حذف کنند.»
طبق ادعای ترامپ «ابوبلال المنوکی» دومین مقام فرماندهی داعش بود که «فکر میکرد میتواند در آفریقا پنهان شود» اما منابع اطلاعاتی آمریکا تحرکات او را ردیابی کردهاند.
او افزود: «او دیگر مردم آفریقا را وحشتزده نخواهد کرد و در برنامهریزی عملیات علیه آمریکاییها نقش نخواهد داشت. عملیات جهانی داعش با حذف او به شدت ضعیف شده است.
ترامپ که برخلاف شعارهای کارزار انتخاباتیاش مبنی بر پایان دادن به جنگها و مداخلات نظامی خارجی آمریکا در دولت دومش علیه هشت کشور حمله نظامی انجام داده است، همچنین در پیام خود از دولت نیجریه برای مشارکت در این عملیات تشکر کرد.
نیجریه مدتهاست که با حملات گروههای مسلح، از جمله گروه افراطی بوکوحرام و گروه وابسته به داعش موسوم به استان غرب آفریقای دولت اسلامی(ایسواپ) در نقاط مختلف این کشور دست و پنجه نرم میکند.
دولت نیجریه اقداماتی از جمله اعزام نیروهای نظامی و همکاری با شرکای بینالمللی برای مقابله با این تهدید انجام داده است.
ارتش آمریکا در دی ماه نیز حملاتی را به ایالت سوکوتوی نیجریه در شمال غربی این کشور با ادعای هدف قرار دادن مواضع داعش انجام داده بود اما روایت ساکنان محلی حاکی از فرود آمدن موشکهای آمریکایی به اماکن غیرنظامی این منطقه بود که موجب بهت و سردرگمی ساکنان شده بود.
رئیسجمهور آمریکا این حمله را «هدیه کریسمس» برای تروریستها توصیف کرده بود. او مدتی پس از اصابت این موشک به جابو روز پنجشنبه اعلام کرد که آمریکا حملهای علیه تروریستهایی انجام داده است که «عمدتا مسیحیان بیگناه را در سطحی که سالها و حتی قرنها بیسابقه بوده هدف قرار داده و به قتل رساندهاند!»
فرماندهی نیروهای آمریکا در آفریقا اعلام کرد که این عملیات منجر به کشته شدن چند عضو داعش شد. اما اظهارات ترامپ با روایت ساکنان محلی متفاوت بود.
در حالی که بخشهایی از سوکوتو با چالشهایی از قبیل راهزنی، آدمربایی و حملات گروههای مسلح از جمله لاکوراوا مواجه است-گروهی که نیجریه به دلیل وابستگیهای مشکوک به داعش آن را یک سازمان تروریستی در نظر میگیرد-روستاییان گفته بودند جابو-محل اصابت موشکها با فعالیت تروریستی شناخته نمیشود و مسیحیان محلی با اکثریت مسلمان به طور مسالمتآمیز همزیستی دارند.
موشکهای آمریکایی در حالی این روستا را هدف قرار داده بودند که وزارت اطلاعات نیجریه بعدا اعلام کرد که دولت در همکاری با آمریکا «عملیات نقطهزن را با موفقیت علیه پناهگاههای داعش در جنگلهای منطقه تانگازا در سوکوتو انجام داده است.»
