به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤسسه انتشارات حوزههای علمیه همزمان با برگزاری هفتمین دوره نمایشگاه مجازی کتاب تهران با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد، آثار متنوعی در حوزههای دینی، علمی، درسی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی عرضه کرده است.
از جمله آثار شاخص ارائه شده در غرفه مجازی نشرحوزه میتوان به «موسوعه ۲۲ جلدی احیاگر حوزه علمیه قم» شامل آثار فقهی، اصولی، تقریرات، اجازات و زندگینامه آیتالله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی(ره)، همچنین «موسوعه ۴۱ جلدی آثار مرحوم آیتالله نائینی» شامل مباحث فقهی، اصولی، استفتائات، تقریرات و اندیشه سیاسی ایشان اشاره کرد.
کتابهای «مرد تدبیر و مدارا» و «از فتنه تا شبهه» نیز از دیگر آثار عرضهشده در غرفه مجازی این مؤسسه در نمایشگاه امسال هستند.
مؤسسه انتشارات حوزههای علمیه اعلام کرده است در راستای تسهیل خرید کتاب، علاوه بر تخفیف بنکتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طلاب و فضلای حوزه میتوانند کتابهای مورد نظر خود را با تخفیف ویژه تهیه کنند.
لینک غرفه مجازی نشر حوزه:
https://book.icfi.ir/book?exhibitorId=1211
