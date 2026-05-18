به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایشگاه کتاب تهران هر سال فرصتی مغتنم برای آشنایی بیشتر مخاطبان با تازه‌های نشر و دسترسی آسان‌تر به آثار ارزشمند فرهنگی و دینی است. مسعود اقوام کرباسی، مدیر انتشارات موسسه معارف اهل بیت علیهم السلام و انتشارات امامت اهل البیت الطاهرین علیهم السلام (وابسته به بنیاد بین‌المللی امامت)، در گفت‌وگو با ابنا از عرضه کامل تمامی آثار به‌صورت دیجیتال با قیمتی بسیار پایین، دلایل این تصمیم و چشم‌انداز آینده نشر دیجیتال سخن گفته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

ابنا: به مناسبت نمایشگاه کتاب ۱۴۰۵ شما تصمیم گرفته‌اید تمامی آثار دو انتشارات را به‌صورت دیجیتال عرضه کنید. چه شد که به این تصمیم رسیدید؟

نمایشگاه کتاب همیشه فرصتی برای دسترسی گسترده‌تر مخاطبان به آثار فرهنگی بوده است. اما با توجه به شرایط اقتصادی، شرایط فعلی کشور عزیزمان ایران و حتی تغییر سبک زندگی مردم در حوزه مطالعه کتاب، احساس کردیم باید راهی فراهم کنیم که مخاطبان از هر نقطه کشور بتوانند بدون دغدغه به آثار ما دسترسی داشته باشند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تمامی آثار، چه چاپ‌های قدیمی و چه جدید را به‌صورت نسخه دیجیتال و با قیمت بسیار پایین در سایت «کتاب ما» عرضه کنیم تا هیچ علاقه‌مندی به دلیل شرایط موجود از مطالعه محروم نماند.

ابنا: آیا این طرح شامل همه کتاب‌ها می‌شود یا فقط عناوین خاصی را دربرمی‌گیرد؟

این طرح شامل کلیه آثار دو انتشارات می‌شود. برای ما تفاوتی میان چاپ‌های قدیمی و جدید وجود ندارد. حتی برخی از کتاب‌هایی که سال‌های پیش منتشر شده بودند و اکنون نسخه چاپی آن‌ها در دسترس نیست، به‌صورت دیجیتال در دسترس قرار گرفته‌اند. هدف ما ایجاد یک آرشیو کامل و قابل دسترس برای مخاطبان است.

ابنا: یکی از نکات قابل توجه، قیمت پایین نسخه‌های دیجیتال است. دلیل این سیاست قیمت‌گذاری چیست؟

ما معتقدیم کتاب یک کالای فرهنگی است، نه صرفاً یک محصول تجاری. در فضای دیجیتال هزینه‌های چاپ، کاغذ و توزیع حذف می‌شود و این فرصت را می‌دهد که قیمت‌ها را به شکل چشمگیری کاهش دهیم. هدف ما سود کوتاه‌مدت نیست؛ بلکه گسترش فرهنگ مطالعه و ایجاد دسترسی عادلانه‌تر به محتوای علمی ارزشمند است.

ابنا: فکر می‌کنید استقبال مخاطبان از نسخه دیجیتال نسبت به نسخه چاپی چگونه خواهد بود؟

نسخه چاپی همیشه جایگاه خاص خودش را دارد و هیچ‌گاه حذف نخواهد شد. اما تجربه نشان داده که مخاطبان، به‌ویژه نسل جوان و محققان استقبال بسیار خوبی از نسخه‌های دیجیتال دارند؛ زیرا سریع، در دسترس و مقرون‌به‌صرفه است. لازم است به این نکته اشاره کنم که ما این طرح را مکمل نشر چاپی می‌دانیم، نه جایگزین آن.

ابنا: آیا این طرح فقط محدود به ایام نمایشگاه است یا در آینده هم ادامه خواهد داشت؟

در حال حاضر این طرح با تخفیف ویژه به مناسبت نمایشگاه کتاب ۱۴۰۵ اجرا می‌شود. اما زیرساخت عرضه دیجیتال دائمی خواهد بود و پس از نمایشگاه نیز ادامه پیدا می‌کند؛ هرچند شرایط تخفیفی ممکن است تغییر کند.

ابنا: چه پیامی برای مخاطبانی دارید که هنوز با کتاب‌های شما آشنا نشده‌اند؟

از همه علاقه‌مندان دعوت می‌کنم از سایت «کتاب ما» بازدید کنند و با تنوع آثار ما آشنا شوند. تلاش کرده‌ایم مجموعه‌ای متنوع، کاربردی و ارزشمند در حوزه‌های مختلف علمی فراهم کنیم. ما معتقدیم که نمایشگاه کتاب فقط یک رویداد فروش نیست؛ یک فرصت فرهنگی برای پیوند دوباره با کتاب است، و ما خوشحالیم که در این مسیر همراه مخاطبان هستیم.

