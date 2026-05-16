به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم آل خلیفه در آستانه ماه محرم محدودیت‌های تازه‌ای بر برگزاری این مناسبت اعمال کرده است که شامل شروط امنیتی سخت‌گیرانه و تلاش برای تهی کردن منبر حسینی از محتوای مقاومت عنوان شده است.

یک مقام ارشد در اداره اوقاف جعفریه بحرین فاش کرده است که از راشد بن عبدالله آل خلیفه، وزیر کشور، پیام‌های تهدیدآمیزی دریافت شده که شروطی دشوار برای برگزاری مراسم عاشورا در سال ۲۰۲۶ تعیین می‌کند؛ اقدامی که به گفته منتقدان، نشان‌دهنده تشدید فشار بر آزادی‌های دینی و محدودسازی بیان در این کشور است.

بر اساس این گزارش، وزیر کشور صدور مجوز برای برگزاری دسته‌های عزاداری را مشروط به غیرسیاسی بودن آن‌ها کرده است.

همچنین دستورالعمل‌های صادرشده از سوی وزارت کشور ماهیتی امنیتی دارد و بر برخورد سخت با هرگونه تخلف تأکید می‌کند.

در این چارچوب، محدودیت‌های شدیدی بر خطیبان و مسئولان حسینیه‌ها اعمال شده تا محتوای سخنرانی‌ها در چارچوب‌های محدود باقی بماند و هرگونه اشاره به مسائل سیاسی یا حقوقی ممنوع شود.

همچنین استفاده از شعارها و پلاکاردهایی که از سوی دولت غیرمجاز تلقی می‌شوند ممنوع شده است.

در ادامه این روند، اداره اوقاف جعفریه وابسته به حکومت اعلام کرده قصد دارد جزوه‌ای راهنما شامل الزامات اجرایی منتشر کند که از آن به‌عنوان نوعی قانون امنیتی جدید برای حسینیه‌ها یاد شده است.

همچنین در بخشنامه‌ای جداگانه، برگزاری مراسم‌های دینی صرفاً در فضای بسته حسینیه‌ها و با استناد به شرایط منطقه‌ای و تصمیمات شورای دفاع ملی محدود شده است.

این اقدامات که تحت عنوان حفظ امنیت عمومی معرفی می‌شوند، به گفته منتقدان ادامه سیاست‌های محدودکننده فرقه‌ای و تلاش برای ایجاد فضای رعب در میان شهروندان است.

