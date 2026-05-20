دیدار جمعی از علمای فعال کشور بحرین با آیت الله العظمی شبیری زنجانی + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از علمای فعال کشور بحرین شب گذشته ۲۸ اردیبهشت با حضرت آیت الله شبیری زنجانی دیدار کرده و ضمن تفقد از حال ایشان به بیان وضع شیعیان بحرین به ویژه بعد از جنگ رمضان پرداختند.

حجت الإسلام والمسلمین محمد خجسته از اعضای المجلس العلماء بحرین ضمن بر شمردن وضع شیعیان بحرین و موضع خصمانه حکومت بحرین علیه آنان در سال های اخیر، بیان کرد: جنگ رمضان ضربه سختی به وجهه حکومت آل خلیفه وارد کرد. لذا بعد از پایان جنگ با فشار بر شیعیان در صدد انتقام از ایران بر آمد. در اولین گام تابعیت ۷۳ بحرینی را به تهمت ارتباط با ایران سلب تابعیت کرد و آنان را از بحرین اخراج کرد.

در گام بعدی در شنبه ۱۹ اردیبهشت در عرض ۴ ساعت با یورش به خانه ۴۱ عالم از علمای طراز اول شیعه بحرین ضمن دستگیری آنان اموال شخصی آنان را ضبط کرد. تهمت آنان ارتباط با سپاه پاسداران وترویج نظریه ولایت فقیه در بحرین بود. علاوه بر این از آغاز جنگ جمع زیادی از شیعیان بحرین به اتهام طرفداری از ایران دستگیر شدند.

وی با اشاره به فشارهای وارده توسط دولت های کویت و امارات عربی متحده علیه شیعیان این دو کشور افزود: بیم آن می رود که در گام های بعدی، حوزه های علمیه فعال، مراکز فرهنگی شیعه، تعطیل شود و ائمه مساجد شیعه از مساجد اخراج شوند.

در ادامه حضرت آیت الله شبیری زنجانی، ضمن امیدواری به برطرف شدند فشار علیه شیعیان کشورهای حاشیه خلیج فارس، تأکید کردند: در طول تاریخ شیعیان مورد عنایت الهی بوده اند و با لطف خداوند بلاهای زیادی از آنان دور شده است.

یاد آوری می شود: از زمان آغاز جنگ رمضان دولت های بحرین، کویت و امارات عربی متحده فشار شدیدی علیه شیعیان این سه کشور وارد کردند و جمع زیادی علمای شیعه تبعه این کشورها به همراه سایر اقشار شیعه به اتهام ارتباط با ایران و همدردی با کشورمان دستگیر شده اند و تحت بدترین شکنجه ها قرار گرفته اند.

