به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی نخستوزیر جدید عراق، در مراسم رسمی تحویل مسئولیت در بغداد اعلام کرد که دولت او در کنار اولویتهای داخلی، سیاست خارجی متوازنی را دنبال خواهد کرد که بر توسعه روابط با کشورهای مختلف و حفظ منافع ملی عراق استوار باشد.
وی افزود: عراق شایسته آن است که جایگاه تاریخی و نقش تأثیرگذار خود را بازیابد و مردم این کشور در فضایی همراه با ثبات و کرامت زندگی کنند.
نخستوزیر عراق همچنین ضمن قدردانی از حمایت جریانهای سیاسی و نقش نهادهای ملی و دینی در عبور از مرحله تشکیل دولت، اظهار داشت: مرحله پیشرو باید مرحلهای مبتنی بر شراکت واقعی و عبور از اختلافات باشد.
اولویتهای داخلی؛ اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد
او در بخش دیگری از سخنانش به برنامههای داخلی دولت پرداخت و گفت: کابینه جدید اجرای یک برنامه جامع اصلاحات اقتصادی و مالی را در اولویت قرار داده است.
به گفته الزیدی، دولت تلاش خواهد کرد اقتصادی متنوع و پایدار ایجاد کند که وابستگی آن به یک منبع درآمدی کاهش یابد و سایر بخشهای اقتصادی فعال شوند.
الزیدی مبارزه با فساد را از محورهای اصلی برنامه دولت خود برشمرد و تأکید کرد: فساد دیگر تنها یک مشکل اداری نیست، بلکه به مانعی در مسیر توسعه کشور تبدیل شده است.
ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از سرمایهگذاری
وی همچنین از برنامههای دولت برای ایجاد فرصتهای شغلی، حمایت از سرمایهگذاری، تقویت بخش خصوصی و توسعه خدمات عمومی خبر داد.
نخستوزیر جدید عراق در پایان ابراز داشت: دولت او در کنار مردم خواهد بود و برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و پاسخگویی به مطالبات آنها تلاش خواهد کرد.
پارلمان عراق روز پنجشنبه به ۱۴ وزیر دولت الزیدی رأی اعتماد داد و رأیگیری درباره ۹ وزیر پیشنهادی از جمله وزیر دفاع، کشور، فرهنگ و برنامهریزی را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخت.
نخستوزیر و وزرای کابینه پس از رأی اعتماد در برابر رئیس پارلمان سوگند قانونی یاد کردند.
