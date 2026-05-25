رئیس جدید مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) - ابنا - مراسم تودیع حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد اصغری رئیس سابق مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و معارفه حجت الاسلام والمسلمین احمد اولیایی رئیس جدید مرکز، صبح امروز در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین اصغری در این مراسم با اشاره به سنت دیرینه علمای پیشین در پاسخگویی به شبهات دینی، گفت: بنده از بهمن ماه ۹۹ این امانت الهی را بر عهده گرفتم و اکنون پس از ۵ سال، آن را به برادر دیگر می‌سپارم. امیدوارم این امانت، توشه قیامت ما باشد.

وی افزود: سرمایه عظیم مرکز، کارشناسانی هستند که ۲۴ ساعته مشغول پاسخگویی‌اند. یکی از چالش‌های مهم، ترمیم حقوق این عزیزان بود که با جلسات متعدد کارشناسی انجام شد. همچنین موضوع جذب و گزینش نیز ساماندهی گردید.

رئیس سابق مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی، دغدغه اصلی خود را تعطیلی بخش‌های مختلف مرکز خواند و تصریح کرد: احیای پاسخگویی رسانه، تولید کتاب الکترونیک، پادکست، موشن‌گرافی و اینفوگرافیک و ... در دستور کار قرار گرفت. بومی‌سازی سامانه‌های مرکز نیز از مهم‌ترین فعالیت‌های زیرساختی بود که ماه‌ها زمان برد.

حجت الاسلام والمسلمین اصغری با اشاره به فعالیت‌های میدانی گفت: در اوج اغتشاشات، فعالانه در مدارس سمپاد حضور داشتیم. پاسخگویی میدانی در نماز جمعه، موکب شبانه، و حضور در نمایشگاه کتاب تهران از دیگر اقدامات بود. همچنین مشاوره حضوری مرکز خودگردان و درآمدزا شده و مجوز قانونی از سازمان نظام روانشناسی اخذ گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: سامانه «دین‌دان» که حاصل ایده استاد واعظی است، امروز افتخاری برای دفتر تبلیغات و مرکز ملی پاسخگویی محسوب می‌شود.

قدردانی رئیس جدید از خدمات رؤسای قبلی

حجت الاسلام والمسلمین احمد اولیایی رئیس جدید مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی هم با تشکر از رئیس دفتر تبلیغات اسلامی، گفت: ساحت اجرا همچون ساحت علم و دانش نیازمند تلاش جمعی است. بنده حاصل سال‌ها خدمت دیگران در این مجموعه را دریافت می‌کنم و از زحمات آقایان مخدوم و اصغری قدردانی می‌نمایم. ذخیره بزرگی از مدیران به نسل جدید منتقل شده است.

وی افزود: برای حقیر، خدمت در مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی یک افتخار طلبگی محسوب می‌شود. این مرکز از حیث تبلیغی، مصداق اتمّ فعالیت‌های تبلیغی است و جای خوشبختی دارد که جمع زیادی از فضلای حوزه در این مرکز مشغول خدمت به مردم هستند.

رئیس جدید مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی با اشاره به حدیثی از امام باقر (ع) خطاب به ابان تغلب گفت: امام فرمودند به مسجد برو و پاسخ مردم را بده، چراکه خوشحال می‌شوم عده‌ای از شیعیان پاسخگوی دیگران باشند. ان‌شاءالله همه کارشناسان مرکز مصداق این روایت امام باقر(ع) باشند و نفس پاسخگویی به شبهات و سوالات دینی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین اولیایی در پایان ضمن تکریم زحمات مدیران پیشین، بر تداوم راه آنان تأکید کرد و افزود: امیدوارم با همکاری همه کارشناسان و مدیران جهادی، بتوانیم رضایتمندی مردم را بیش از پیش جلب کرده و گام‌های مؤثری در حوزه پاسخگویی تخصصی و میدانی برداریم.

