به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبانزاده روز شنبه در نخستین جلسه شورای فرهنگ عمومی قم، در سالن محراب حرم حضرت معصومه(س)، با اشاره به وجود مقاومت در میان برخی متدینان، اظهار کرد: امروز اگر فردی با پوشش نامناسب وارد مسجد، هیات یا هر تجمع مذهبی شود، آن مجموعه بلافاصله متهم به سکولار بودن میشود.
وی از برنامهریزی برای آموزش یکهزار رابط فرهنگی در این استان خبر داد و افزود: این افراد از میان کسانی انتخاب میشوند که هماکنون در مساجد، هیاتها و محلهها فعال هستند؛ هدف ما ایجاد محیطی امن و ایمانی برای پذیرش ضعیفالحجابهاست، اما متاسفانه نظام مهارت، زیرساختها و امکانات لازم برای خدمت به این قشر آماده نیست.
مدیرکل تبلیغات قم در بخش دیگری از سخنان خود به چالش بودجه فرهنگی این استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه در قم بودجه فرهنگی قابل برنامهریزی راهبردی نداریم، فصل پنجم برنامه استانی برای چهار دستگاه فرهنگی شامل تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارشاد، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی تنها ۲۰ میلیارد ریال پیشبینی شده و مجموع بودجه این چهار دستگاه نیز از ۵۰۰ میلیارد ریال فراتر نمیرود.
وی افزود: بخش قابل توجهی از این رقم نیز صرف برنامههای اجتنابناپذیر و جاری میشود.
شعبانزاده تاکید کرد: اگر به دنبال یک کار بزرگ و تغییر واقعی در موازنه فرهنگی موضوع حجاب هستیم، باید عدد طرحهای حجاب و عفاف در بودجه دیده شود، برخی از همین طرحها هزینهای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال دارند.
وی خاطرنشان کرد: بودجه تنها بخشی از ماجراست و مبنای برنامهریزی فرهنگی نیست، بلکه همت، اراده جمعی و تغییر نگرش درون جامعه دینی است که میتواند مبنای تحول قرار گیرد.
