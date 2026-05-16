به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب در گفت و گو با خبرنگاران، ضمن گرامیداشت یاد و خاطرۀ رهبر شهید انقلاب ابراز امیدواری کرد که با پیروزی نهایی ایران در برابر دشمنان اسلام، زمینه تشرف تمامی مشتاقان محروم‌مانده از حج امسال در سال‌های آینده فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به ابعاد سه‌گانۀ شعار حج امسال اظهار داشت: سلوک قرآنی، رحمت نبوی و وحدت امت اسلامی، مثلث پیوند انسان با خدا، ولی خدا و جامعه اسلامی است. اگرچه دشمنان با هر سه رکن این شعار مخالف‌اند، اما حضور زائران آگاه و متعهد در این سرزمین، این پیوند مقدس را به منصه ظهور رسانده است.

سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به فضای معنوی و سیاسی حاکم بر کشور پس از شهادت رهبر فرزانه انقلاب، تصریح کرد: امسال اگرچه داغدار هستیم، اما توفیقی حاصل شد که «میقات، میدان و خیابان» با هم گره بخورند. دشمن در پی آن بود که با فشارها و تحریم‌ها، جامعه ایران را از امت اسلامی جدا کند، اما حضور سرفرازانه زائران ایرانی در مکه و مدینه، خط بطلانی بر این توهمات کشید.

وی با یادآوری محرومیت ۵۵ هزار نفر از زائران ایرانی که به دلیل شرایط جنگ رمضان و تحریم ها از تشرف به حج امسال بازماندند، گفت: ما در تمامی لحظات زیارت در مدینه منوره به یاد این عزیزان و آزادگان خیابان و میدان بوده‌ایم و در مکه نیز نایب‌الزیاره آنان خواهیم بود. امیدواریم سال آینده، این عزیزان در فضای پیروزی کامل ایران بر دشمنان اسلام، راهی بیت‌الله الحرام شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک سرکنسولگری ایران در جده و همکاران سازمان حج و زیارت در عملیات حج ۱۴۰۵، برای نصرت امت اسلام و سلامتی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله حاج‌آقا سید مجتبی خامنه‌ای دعا کرد و از خداوند متعال حجی همراه با «حکمت، عزت و موفقیت» را برای ایران اسلامی ظفرمند مسئلت کرد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸