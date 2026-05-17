به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محدثه خوشحال، دبیر مؤسسه مردمنهاد ریحانه آفرینش رشت، امروز یکشنبه، 27 اردیبهشت 1405 در نشست سازمانهای مردمنهاد استان که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان گیلان برگزار شد، با اشاره به فعالیتهای جمعیتی این مجموعه در سالهای اخیر اظهار کرد: طی سه تا چهار سال گذشته، برنامههای حوزه جمعیت بیشتر با رویکرد حمایتی و تشویقی برگزار میشد و عمدتاً بر تجلیل از مادران چندفرزندی تمرکز داشت. در این برنامهها معمولاً هدایایی مانند بستههای فرهنگی و کتابهای تربیتی به مادران اهدا میشد، اما ارتباط عمیق با چالشهای واقعی زندگی مادران کمتر شکل میگرفت.
وی افزود: امسال تلاش کردیم رویکرد متفاوتی را در پیش بگیریم و به جای برگزاری همایشها و برنامههای صرفاً سخنرانیمحور، فضایی شاد، تفریحی و آموزشی برای مادران فراهم کنیم. بر همین اساس، ایده برگزاری یک «ایونت» یا رویداد مادر و کودک شکل گرفت که در آن مادران دارای فرزند زیر هشت سال میتوانند ثبتنام کرده و در یک برنامه اردویی یکروزه حضور پیدا کنند.
خوشحال با بیان اینکه این برنامه صرفاً یک اردوی تفریحی نیست، تصریح کرد: هدف اصلی ما پاسخدادن به بخشی از نیازهای روحی و روانی مادران است. بسیاری از مادران چندفرزندی حتی در سفر و تفریح نیز فرصت لذتبردن و استراحت واقعی ندارند، چراکه عمده مسئولیت نگهداری فرزندان بر عهده آنهاست و همین موضوع باعث میشود تفریح برای آنان به تجربهای همراه با خستگی و تنش تبدیل شود.
دبیر مؤسسه مردمنهاد ریحانه آفرینش رشت ادامه داد: در این رویداد تلاش کردهایم شرایطی فراهم شود تا مادران بتوانند برای یک روز، آرامش و حال خوب را در کنار فرزندان خود تجربه کنند. در همین راستا، نگهداری کودکان بر عهده مربیان مجموعه خواهد بود و برای کودکان نیز بازیها و برنامههای متنوعی طراحی شده است.
وی خاطرنشان کرد: در کنار بخشهای تفریحی، آیتمهای مختلفی از جمله بازیهای مشترک مادر و کودک، ورزشهای همگانی و کارگاههای آموزشی کوتاه نیز در برنامه پیشبینی شده است. این آموزشها به صورت مختصر و کاربردی ارائه میشود تا ضمن مفید بودن، زمان زیادی از مادران نگیرد.
خوشحال در پایان تأکید کرد: هدف نهایی ما این است که مادران در کنار فرزندانشان یک روز متفاوت، آرام و خاطرهانگیز را تجربه کنند و احساس کنند که دیده میشوند و برای نقش ارزشمندشان در خانواده، فضایی متناسب با نیازهای واقعی آنها در نظر گرفته شده است.
برگزاری جشن نمادین ازدواج ۱۴ زوج جوان در میدان شهرداری رشت
پویا شجاع، دبیر مؤسسه مردمنهاد وصال شیرین رشت نیز در این نشست با اشاره به جزئیات جشن نمادین ازدواج ۱۴ زوج جوان شهر رشت، اظهار کرد: این برنامه شامگاه ۲۸ اردیبهشتماه برگزار میشود و برای حضور زوجهای جوان، هفت دستگاه ماشین عروس تدارک دیده شده است که در هر خودرو، دو زوج حضور خواهند داشت. این کاروان پس از هماهنگیهای انجامشده، به صورت ویژه وارد میدان شهرداری خواهد شد.
وی افزود: برای عروس و دامادها جایگاهی ویژه در محل مراسم طراحی شده است تا پس از ورود، در آن مستقر شوند. همچنین قرار است این زوجها پیش از حرکت کاروان، در ورزشگاه شهید عضدی مورد تجلیل قرار گیرند و سپس رأس ساعت ۲۱ به صورت کاروانی به سمت میدان شهرداری حرکت کنند.
شجاع با بیان اینکه بخشهای مختلفی برای این مراسم پیشبینی شده است، تصریح کرد: در صحن اصلی مراسم، سفره عقد به صورت نمادین پهن خواهد شد و عاقد نیز در برنامه حضور دارد. از میان ۱۴ زوج حاضر، یک زوج به نمایندگی از سایر زوجها روی سن حاضر میشوند و مراسم عقد نمادین برای آنان اجرا خواهد شد.
دبیر مؤسسه مردمنهاد «وصال شیرین» ادامه داد: طراحی سفره عقد و اجرای بخشهای آیینی مراسم از قبل برنامهریزی شده و تلاش شده فضای مراسم، متناسب با حال و هوای ازدواج و خانواده باشد.
وی همچنین از دعوت پرواز همای خواننده برجسته ملی و استانی برای حضور در این مراسم خبر داد و گفت: هماهنگیهای لازم برای حضور ایشان انجام شده و امیدواریم در مراسم فردا شب حضور پیدا کنند.
دبیر مؤسسه «وصال شیرین» در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیریهای انجامشده از سوی این مؤسسه و همکاری شورای شهر، برای هر یک از زوجهای حاضر در مراسم، حواله خرید کالای ۱۵۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شده است تا بخشی از حمایتهای آغاز زندگی مشترک برای این زوجهای جوان فراهم شود.
